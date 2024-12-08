WERBUNG

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldete sich eindrucksvoll auf der Weltbühne zurück und nutzte die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame als Gelegenheit, um vor einer Kulisse, die andere europäische Staatsoberhäupter in den Schatten stellte, Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zu vermitteln.

Die Zeremonie fand am Ende einer schwierigen Woche für den französischen Präsidenten statt, nach dem Zusammenbruch der Regierung, der das Land in eine Sackgasse geführt hat. Zwei Tage vor der Zeremonie gelobte Macron, seine verbleibende 30-monatige Amtszeit trotz Rücktrittsforderungen zu Ende zu führen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte die Vermittlung eines Handelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Ländern an. Frankreich - und Macron persönlich - lehnten das Abkommen vehement ab, und der Zeitpunkt der Ankündigung schien den Verlust des Einflusses des Landes innerhalb der EU zu unterstreichen.

Selbst das Wetter schien ungünstig zu sein: Ein Konzert, das auf der Esplanade vor der Kathedrale stattfinden sollte, wurde wegen des stürmischen Windes abgesagt.

Doch Macron nutzte das Ereignis als Meisterleistung der Kulturdiplomatie, indem er Trump und Selenskyj zu einem trilateralen Treffen im Elysée-Palast am Nachmittag vor der Hauptzeremonie einlud.

Mit Fotos von Trump und Macron, die sich auf den Stufen des französischen Präsidentenpalastes mehrmals umarmten und die Hände schüttelten, wurde Trump auch eine vollständige Ehrengarde zuteil, obwohl er noch nicht im Amt ist.

Angesichts der Befürchtungen in Kyjiw über Trumps Behauptung, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden - und der möglichen Zugeständnisse an Russland, die dies mit sich bringen könnte - wäre das Treffen für Selenskyj nützlich gewesen. Anschließend dankte er Trump für seine "unerschütterliche Entschlossenheit" und bezeichnete die Gespräche als "gut und produktiv".

Das Treffen verschaffte Macron auch einen Vorsprung im Hinblick auf eine zweite Trump-Präsidentschaft. Die Reise war Trumps erster internationaler Abstecher seit seinem Wahlsieg im vergangenen Monat. Elon Musk, Trumps Kandidat für das neu geschaffene "Department of Government Efficiency", war ebenfalls zu der Zeremonie eingeladen.

Obwohl rund 50 weitere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt anwesend waren, darunter auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, waren die meisten Länder eher durch zeremonielle als durch politische Persönlichkeiten vertreten.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war nicht unter den Teilnehmern, aber der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war anwesend. Von der Leyen war auf dem Rückweg von den Mercosur-Verhandlungen in Montevideo, während die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, anwesend war.

So konzentrierte sich das diplomatische Rampenlicht ganz auf Macron und Trump, der zwischen dem französischen Präsidenten und seiner Frau in der ersten Reihe der Kathedrale saß.

Der designierte US-Präsident Donald Trump spricht mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Kathedrale Notre Dame Ludovic Marin/AP

Während der Elysee-Gespräche und der Zeremonie zerfiel das Assad-Regime in Syrien

"Es scheint, als würde die Welt gerade ein wenig verrückt spielen, und wir werden darüber sprechen", sagte Trump vor Reportern, als er sich auf die Gespräche mit Macron vorbereitete, und bekräftigte damit die Vorstellung, dass die beiden die wichtigsten westlichen Gesprächspartner sein werden.

Macron knüpfte an die Tradition der Notre-Dame-Kathedrale an, die für Zeremonien genutzt wird, bei denen sich politische Macht und Religion verbinden. Der französische Präsident hat die Kathedrale, in der sich Napoleon zum Kaiser krönte, als "Metapher für das Leben der Nation" bezeichnet.

Die Herausforderungen bei der Bildung einer neuen Regierung und der Überwindung der wirtschaftlichen Probleme Frankreichs sind nach wie vor dornig und scheinen unlösbar, aber das Bild, das Macron in Notre Dame bot, wird Bestand haben.