Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurde Dr. Hussam Abu Safiya, Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, zusammen mit Dutzenden anderen Mitarbeitern von israelischen Streitkräften festgenommen und in ein Verhörzentrum gebracht. Nach Angaben des Ministeriums stürmten israelische Truppen das Krankenhaus und zwangen viele Mitarbeiter und Patienten nach draußen, wo sie sich bei winterlichem Wetter entkleiden mussten, so das Ministerium.

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Die israelische Armee antwortete nicht auf Fragen zu dem Direktor. Am Freitag bestritt sie, in den Krankenhauskomplex eingedrungen zu sein oder ihn in Brand gesetzt zu haben, räumte jedoch ein, dass sie Menschen nach draußen beordert habe, und erklärte, sie führe Operationen gegen die Infrastruktur der Hamas und gegen militante Kämpfer in dem Gebiet durch.

Das Militär wiederholte die Behauptung, dass Hamas-Kämpfer in Kamal Adwan operieren, legte aber keine Beweise vor. Die Verantwortlichen des Krankenhauses haben dies bestritten.

Das Krankenhaus wurde in den vergangenen drei Monaten mehrfach von israelischen Truppen angegriffen, die im weitgehend isolierten nördlichen Gazastreifen eine Offensive gegen Hamas-Kämpfer führen, die sich dort neu formiert haben sollen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei einem Angriff auf das Krankenhaus Anfang der Woche fünf medizinische Mitarbeiter getötet.

MedGlobal, die humanitäre Organisation, für die Abu Safiya gearbeitet hat, erklärte am Freitag, sie sei sehr besorgt um ihn. Sie erklärte, der Vorfall folge auf die Verhaftung von fünf weiteren Mitarbeitern im Oktober und bezeichne dies als "alarmierendes und ungeheuerliches Muster der Angriffe auf medizinisches Personal und Räume".

Israels fast 15 Monate andauernde Kampagne der Bombardierung und Bodenoffensive hat den Gesundheitssektor des Gazastreifens verwüstet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, der Überfall auf Kamal Adwan habe die letzte große Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen "außer Betrieb" gesetzt, nachdem der Zugang zu ihr zunehmend eingeschränkt worden sei.

Das Gesundheitsministerium erklärte, die Bedingungen für die Patienten des Kamal Adwan, die in das nahe gelegene beschädigte indonesische Krankenhaus verlegt wurden - das in der Vergangenheit ebenfalls überfallen wurde - seien "extrem schwierig".

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat der Krieg mehr als 45.400 Palästinenser getötet, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder, und mehr als 108.000 weitere verwundet. Bei dieser Zählung wird nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden.

Seit Oktober hat die israelische Offensive die nördlichen Gaza-Gebiete Jabaliya, Beit Hanoun und Beit Lahiya praktisch abgeriegelt und große Teile davon dem Erdboden gleichgemacht. Zehntausende von Palästinensern wurden vertrieben, doch man geht davon aus, dass sich noch Tausende in dem Gebiet aufhalten, in dem sich das Kamal Adwan und zwei weitere Krankenhäuser befinden.

Israel hat der Hamas nach ihrem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023, bei dem sie rund 1 200 Menschen tötete und etwa 250 weitere entführte, die Vernichtung geschworen. Etwa 100 Israelis sind noch immer im Gazastreifen gefangen, und man geht davon aus, dass etwa ein Drittel von ihnen tot ist.

Israel setzte am Samstag seine Angriffe im gesamten Gazastreifen fort. Bei einem nächtlichen Angriff wurden in Maghazi mindestens neun Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder, wie das Personal des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses, in das sie gebracht wurden, und ein Reporter von Associated Press, der die Leichen sah, berichteten.

Männer weinten, als die in blutverschmiertes weißes Plastik eingewickelten Leichen auf dem Boden der Leichenhalle lagen.

Palestinians attend funeral prayers over the bodies of those killed in overnight Israeli airstrikes on the Maghazi refugee camp, at Al-Aqsa Hospital, Dec 28 2024 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Das Gesundheitsministerium teilte am Samstag mit, dass in den vergangenen 24 Stunden 48 Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden seien.