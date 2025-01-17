Das israelische Sicherheitskabinett hat empfohlen, ein Abkommen zu genehmigen, das die Kämpfe im Gazastreifen unterbrechen und Dutzende von Geiseln freilassen würde.

Das Abkommen wird nun dem gesamten Kabinett zur Genehmigung vorgelegt, bevor der Waffenstillstand in Kraft tritt. Aus dem Büro des Premierministers verlautete, dass die Waffenruhe im Falle einer Verabschiedung der Vereinbarung am Sonntag mit der Freilassung der ersten Geiseln beginnen könnte.

Die Sitzung des Sicherheitskabinetts fand statt, nachdem es in letzter Minute noch Schwierigkeiten bei der Verabschiedung des Waffenstillstandsabkommens gegeben hatte. Israel hatte eine Abstimmung im Sicherheitskabinett am Donnerstag verschoben und den Streit mit der Hamas für die Verzögerung der Zustimmung verantwortlich gemacht. In einer Erklärung noch vor dem Morgen wurde jedoch der Weg für die Abstimmung über das Abkommen freigemacht.

Im Rahmen des Abkommens, das am Sonntag beginnen soll, sollen in den nächsten sechs Wochen 33 Geiseln im Austausch gegen Hunderte von Palästinensern, die von Israel inhaftiert wurden, in die Freiheit entlassen werden. Die übrigen Geiseln, darunter auch männliche Soldaten, sollen in einer zweiten Phase freigelassen werden, über die während der ersten Phase verhandelt wird. Die Hamas hat erklärt, dass sie die verbleibenden Gefangenen nicht ohne einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug Israels freilassen wird.