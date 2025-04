WERBUNG

Der Marsch wurde umbenannt und neu organisiert und trägt nun den Namen "People's March" (Volksmarsch), um eine breitere Unterstützung zu erreichen. Trump legt am Montag seinen Amtseid ab.

Frauen, die sich über Trumps Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2016 aufgeregt hatten, waren 2017 nach Washington geströmt und hatten im ganzen Land große Kundgebungen organisiert, um die Grundlage für eine Basisbewegung zu schaffen, die als Women's March bekannt wurde. Allein die Kundgebung in Washington zog mehr als 500 000 Menschen an, und Millionen weitere nahmen an Märschen im ganzen Land teil, was zu einer der größten eintägigen Demonstrationen in der Geschichte der USA führte.

In diesem Jahr wird der Marsch voraussichtlich nur etwa ein Zehntel so groß sein wie beim ersten Mal und findet inmitten eines verhaltenen Moments der Reflexion statt, da viele progressive Wähler nach der Niederlage von Vizepräsidentin Kamala Harris Gefühle der Erschöpfung, Enttäuschung und Verzweiflung verarbeiten. Die relative Ruhe steht in krassem Gegensatz zu der wahnsinnigen Wut der Eröffnungskundgebung, als riesige Menschenmengen über Megaphone Forderungen riefen und mit rosa Pussyhats als Reaktion auf Trumps ersten Wahlsieg marschierten.

"Die Realität ist, dass es schwer ist, einen Blitz in einer Flasche einzufangen", sagte Tamika Middleton, Geschäftsführerin des Women's March. "Es war ein ganz besonderer Moment. Im Jahr 2017 hatten wir noch keine Präsidentschaft von Trump und die Art von Vitriol, die er repräsentierte, erlebt."

Nach diesem äußerst erfolgreichen Protesttag zerbrach die Bewegung an den Vorwürfen, sie sei nicht vielfältig genug. Die diesjährige Umbenennung in "People's March" ist das Ergebnis einer Überarbeitung, mit der die Anziehungskraft der Gruppe erhöht werden soll. Die Demonstration am Samstag wird Themen im Zusammenhang mit Feminismus, Rassengerechtigkeit, Antimilitarisierung und anderen Fragen aufgreifen und mit Diskussionen enden, die von verschiedenen Organisationen für soziale Gerechtigkeit veranstaltet werden.

Der People's March ist insofern ungewöhnlich, als er "eine Vielzahl von Themen unter einem Dach vereint", so Jo Reger, Soziologieprofessorin, die an der Oakland University in Rochester, Michigan, soziale Bewegungen erforscht. Die Frauenwahlrechtsmärsche beispielsweise konzentrierten sich auf ein bestimmtes Ziel, das Wahlrecht.

Bei einer breit angelegten Bewegung für soziale Gerechtigkeit wie dem Marsch lassen sich widersprüchliche Visionen nicht vermeiden, und die Organisatoren stehen unter "immensem Druck", den Bedürfnissen aller gerecht zu werden, so Reger. Aber sie sagte auch, dass eine gewisse Uneinigkeit nicht unbedingt etwas Schlechtes sei.

"Oftmals bringen sie Veränderungen und neue Perspektiven mit sich, insbesondere von unterrepräsentierten Stimmen", so Reger.

Middleton vom Women's March sagte, eine Massendemonstration wie 2017 sei nicht das Ziel der Veranstaltung am Samstag. Stattdessen geht es darum, die Aufmerksamkeit auf ein breiteres Spektrum von Themen zu lenken - Frauen- und reproduktive Rechte, LGBTQ-Rechte, Einwanderung, Klima und Demokratie - und nicht so sehr auf Trump zu fokussieren.

"Wir denken nicht an den Marsch als Endspiel", sagte Middleton. "Wie bringen wir die Leute, die kommen, in Organisationen und in ihre politische Heimat, damit sie langfristig in ihren Gemeinden weiterkämpfen können?"