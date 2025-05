WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat Initiativen zur Förderung der Vielfalt für die Untergrabung der Flugsicherheit verantwortlich gemacht und das Verhalten eines Hubschrauberpiloten der US-Armee in Frage gestellt, der bei der schlimmsten Luftfahrtkatastrophe in Amerika seit mehr als zwei Jahrzehnten in eine Kollision mit einem Verkehrsflugzeug verwickelt war.

Alle 67 Menschen an Bord der beiden Flugzeuge kamen bei dem Absturz am Mittwochabend ums Leben, als ein Flugzeug der American Airlines aus Wichita, Kansas, auf dem Washington Reagan National Airport landen wollte.

Mindestens 40 Leichen wurden aus dem Potomac River geborgen, nachdem der Hubschrauber offenbar in die Flugbahn der AA-Maschine geflogen war.

Präsident Donald Trump spricht im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus, 30. Januar 2025 Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Einige wirklich schlimme Dinge sind passiert und einige Dinge sind passiert, die nicht hätten passieren dürfen", sagte der Präsident im Besprechungsraum des Weißen Hauses.

Trump beschuldigte die Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden, die Bundesluftfahrtbehörde ermutigt zu haben, im Rahmen einer Initiative zur Förderung von Vielfalt und Integration Mitarbeiter einzustellen, "die unter schweren geistigen Behinderungen, psychiatrischen Problemen und anderen geistigen und körperlichen Leiden leiden."

Er fügte hinzu, dass das Programm die Einstellung von Menschen mit Hör- und Sehproblemen sowie Lähmungen, Epilepsie und "Zwergwuchs" erlaubte.

Trump teilte keine Beweise dafür mit, dass unqualifizierte Personen in kritischen Positionen wie der Flugsicherung eingesetzt werden, und er räumte ein, dass es bisher keine Hinweise darauf gebe, dass Fluglotsen am Reagan National Airport Fehler gemacht hätten.

Auf die Frage, warum er Initiativen zur Förderung der Vielfalt die Schuld gebe, sagte Trump: "Weil ich einen gesunden Menschenverstand habe und viele Leute leider nicht."

Trump beschwerte sich speziell über Pete Buttigieg, der Bidens Verkehrsminister war und ein Anwärter auf das Weiße Haus im Jahr 2020 war, und nannte ihn "eine Katastrophe".

Buttigieg antwortete in einem Beitrag auf X und nannte Trumps Kommentare "abscheulich". "Während Familien trauern, sollte Trump führen, nicht lügen", fügte er hinzu.

Kollision in der Luft

Der Absturz ereignete sich vor 21 Uhr Ortszeit in einem der am strengsten kontrollierten und überwachten Lufträume der Welt, etwa 4,8 Kilometer südlich des Weißen Hauses und des Kapitols.

Eine föderale Untersuchung ist im Gange, aber die Untersuchung von Flugzeugabstürzen kann Monate dauern, und die Ermittler erklärten gegenüber Reportern, dass sie nicht über die Ursache des Zusammenstoßes spekulieren würden.

Die Flugdatenschreiber des AA-Flugs 5342 wurden am späten Donnerstagabend geborgen und werden derzeit in den Labors des National Transportation Safety Board analysiert.

Such- und Rettungsmaßnahmen rund um das Wrack im Potomac River vom Ronald Reagan Washington National Airport aus gesehen, 30. Januar 2025 Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Das Flugzeug wurde kopfüber in drei Teilen in hüfthohem Wasser gefunden, und die Rettungskräfte suchten den Potomac kilometerweit ab, sagte der Leiter der Feuerwehr von Washington DC, John Donnelly.

Auch das Wrack des Hubschraubers wurde gefunden.

WERBUNG

Robert Isom, CEO von American Airlines, sagte, das Flugzeug habe einen normalen Landeanflug durchgeführt, als "das Militärflugzeug in die Flugbahn" des Jets kam.

Ein Fluglotse war für die Koordinierung des Hubschrauberverkehrs und der ankommenden und abfliegenden Flugzeuge zuständig, als es zu der Kollision kam, wie aus einem Bericht der Federal Aviation Administration hervorgeht, den The Associated Press erhalten hat.

Diese Aufgaben werden oft zwischen zwei Personen aufgeteilt, aber der Flughafen legt die Rollen normalerweise um 21.30 Uhr zusammen, wenn der Verkehr sich zu verlangsamen beginnt.

Schilder mit der Aufschrift „Emergency Alert“ über einem American Airlines-Schalter im Terminal des Ronald Reagan Washington National Airport, 29. Januar 2025 Jeannie Ohm/AP

Am Mittwoch ordnete der Toweraufseher an, dass sie früher zusammengelegt werden.

WERBUNG

"Die Positionskonfiguration war nicht normal für die Tageszeit und das Verkehrsaufkommen", heißt es in dem Bericht.

Eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte jedoch, dass die Tower-Besetzung in dieser Nacht normal war.

Die Positionen werden regelmäßig zusammengelegt, wenn Fluglotsen für Pausen, bei Schichtwechsel oder bei geringem Verkehrsaufkommen die Konsole verlassen müssen, sagte die Person, die anonym bleiben wollte, um über interne Verfahren zu sprechen.

Die Federal Aviation Administration kämpft seit langem mit einem Mangel an Fluglotsen.

WERBUNG

Offiziell hieß es, die Flugbedingungen seien klar gewesen, als der Jet aus Wichita ankam. An Bord befanden sich unter anderem eine Gruppe junger Elite-Eiskunstläufer, ihre Eltern und Trainer sowie vier gewerkschaftlich organisierte Dampftechniker aus dem Raum Washington.

Ein hochrangiger Beamter der Army Aviation sagte, die Besatzung des Hubschraubers, eines Black Hawk, sei "sehr erfahren" und mit den täglich in der Umgebung der Stadt auftretenden Flugstaus vertraut.

"Beide Piloten hatten diese spezielle Route schon einmal geflogen, und zwar bei Nacht. Das war für keinen von ihnen etwas Neues", sagte Jonathan Koziol, Stabschef für die Heeresluftfahrt.

Die maximal zulässige Flughöhe des Hubschraubers betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 60 Meter, so Koziol.

WERBUNG

Es war nicht sofort klar, ob er diese Grenze überschritten hatte, aber Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, die Höhe scheine ein Faktor bei der Kollision zu sein.

Exekutive Anordnungen

Nach seiner Pressekonferenz lud das Weiße Haus Reporter ins Oval Office ein, um zu sehen, wie Trump eine weitere Verordnung unterzeichnete, die nach offiziellen Angaben eine "Politik des Schreckens" in der Bundesluftfahrt beenden würde.

Präsident Donald Trump hält ein Dokument zur Luftsicherheit im Oval Office im Weißen Haus, 30. Januar 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Trump hatte bereits letzte Woche eine Durchführungsverordnung zur Beendigung von Diversitätsinitiativen bei der FAA unterzeichnet.

"Wir wollen die kompetentesten Leute", sagte Trump. "Es ist uns egal, welcher Ethnie sie angehören."

WERBUNG

Auf die Frage, ob er die Absturzstelle besuchen wolle, sagte Trump, er werde sich mit Familienangehörigen der Opfer treffen.

"Wie ist die Lage? Das Wasser? Wollen Sie, dass ich schwimmen gehe?", fragte der Präsident.