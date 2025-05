Trump: Ukraine im Prinzip bereit, mit Seltenerdmetallen für Militärhilfe zu zahlen

Von Euronews mit Associated Press

US-Präsident Donald Trump sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox, die Ukraine habe "im Prinzip" zugestimmt, den Vereinigten Staaten Seltenerdmetalle im Wert von 500 Milliarden Dollar als Gegenleistung für die Militärhilfe Washingtons zu liefern.

Trump sagte, die Ukraine habe "wertvolles Land in Bezug auf Seltenerdmetalle, Öl und Gas und andere Dinge".

"Ich will, dass unser Geld gesichert ist. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das Äquivalent von, sagen wir, 500 Milliarden Dollar für seltene Erden haben will, und sie haben im Grunde zugestimmt, das zu tun, damit wir uns wenigstens nicht dumm vorkommen. Ansonsten sind wir dumm. Ich habe ihnen gesagt: Wir müssen etwas bekommen. Wir können nicht weiter so viel Geld zahlen", erklärte Trump.

Trump bestätigte, dass er bald seinen Sondergesandten Keith Kellogg in die Ukraine schicken wird, der einen Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe ausarbeiten soll.

"Wir haben ein großes Potenzial auf dem Gebiet, das wir kontrollieren", sagte Andriy Yermak, Stabschef des ukrainischen Präsidenten, gegenüber The Associated Press nach Trumps Erklärungen.

"Wir sind daran interessiert, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und uns weiterzuentwickeln, vor allem mit den Vereinigten Staaten", sagte Yermak.

Es ist unklar, ob Trump an bestimmten Elementen in der Ukraine interessiert ist, die verschiedene Mineralien anbieten kann.

"Es könnte Lithium sein. Es könnte Titan, Uran und viele andere sein", sagte Yermak. "It's a great deal."

China, Trumps geopolitischer Hauptgegner, ist der weltweit größte Produzent von Seltenen Erden. Sowohl die USA als auch Europa sind daran interessiert, ihre Abhängigkeit von Peking zu verringern.

Für die Ukraine wäre ein solches Abkommen eine Garantie dafür, dass ihr größter und wichtigster Verbündeter seine militärische Unterstützung nicht einfrieren würde.

Insgesamt sind die Aussichten für die ukrainischen Bodenschätze vielversprechend. Man geht davon aus, dass die Ukraine über die größten Titanreserven Europas verfügt, eine Schlüsselkomponente für die Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Automobilindustrie. Die Ukraine verfügt auch über die größten Lithiumreserven Europas, die für die Herstellung von Batterien, Keramik und Glas unerlässlich sind.

Im Jahr 2021 machte die ukrainische Mineralienindustrie 6,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes und 30 Prozent der Exporte aus.

Nach Angaben von We Build Ukraine, einem in Kyjiw ansässigen Thinktank, sind etwa 40 % der ukrainischen Metallvorkommen aufgrund der russischen Besatzung unzugänglich. Die Ukraine argumentiert, dass es in Trumps Interesse liegt, die verbleibenden Ressourcen zu erschließen, bevor die russischen Streitkräfte sie an sich reißen.

Laut ukrainischen Wirtschaftsvertretern haben amerikanische Unternehmen ihr Interesse bekundet. Für ein formelles Geschäft wären jedoch wahrscheinlich Gesetze, geologische Studien und eine Einigung auf bestimmte Bedingungen erforderlich.

Es ist unklar, welche Sicherheitsgarantien die Unternehmen bräuchten, um das Risiko einzugehen, in der Ukraine tätig zu werden, selbst im Falle eines Waffenstillstands. Und niemand weiß mit Sicherheit, welche Art von finanziellen Vereinbarungen den Verträgen zwischen der Ukraine und US-Unternehmen zugrunde liegen werden.