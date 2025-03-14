WERBUNG

Globale Stabilität in der heutigen, sich schnell verändernden Welt ist in den kommenden Monaten oder Jahren nicht zu erwarten, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew gegenüber Euronews. Auf dem 12. Global Baku Forum in der aserbaidschanischen Hauptstadt sagte Alijew am Donnerstag, dass "die Welt in eine Phase der Ausarbeitung neuer Regeln und Vorschriften" eingetreten sei.

"Die alte Weltordnung scheint es nicht mehr zu geben. Niemand weiß, wie die neue Gestaltung der Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft aussehen wird. Da gibt es unterschiedliche Meinungen", erklärte der aserbaidschanische Präsident. "Es ist absolut klar, dass sich jedes Land mehr auf seine eigenen Fähigkeiten konzentrieren sollte und sich nicht auf irgendeine Art von Hilfe oder gar auf das internationale Recht verlassen sollte."

Darüber hinaus sagte Alijew, dass er es vorziehe, "realistisch und nicht optimistisch" zu sein, was die Fähigkeit der Hauptakteure in der Welt angeht, Lösungen für große Konflikte zu finden, insbesondere im Hinblick auf Russlands Krieg in der Ukraine.

Krieg kann nur mit einem Friedensabkommen beendet werden, so Alijew

"Selbst wenn der Krieg aufhört, gibt es keine Garantie, dass er nicht wieder ausbricht", erklärte der aserbaidschanische Staatschef. "Es gab eine Zeit, in der wir fast 30 Jahre lang ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien hatten, das im Frühjahr 1994 erreicht wurde. Aber das bedeutete nicht, dass der Krieg beendet war. Er hat sich nur verlagert. Und der Krieg endet nur, wenn man ein Friedensabkommen hat", sagte Alijew.

Die Region des Südkaukasus sei jahrzehntelang von Konfrontation und Feindseligkeit geprägt gewesen, betonte er. "Heute ist es wichtig, die Region vor Krisen um uns herum zu schützen", fügte Alijew hinzu. "Jetzt haben wir relativ ruhige Zeiten, also müssen wir uns darauf konzentrieren, Sicherheitsmechanismen aufzubauen, die alle einbeziehen, um jede Gefahr einer weiteren militärischen Konfrontation zu beseitigen. Wir müssen versuchen, in Nachbarschaft zu leben, wie wir es zu Zeiten der Sowjetunion getan haben."

Aserbaidschan gehörte zusammen mit anderen Ländern der Region zu den 15 sozialistischen Republiken der ehemaligen UdSSR, bis es im Oktober 1991 seine Unabhängigkeit erklärte. Alijew räumte zwar ein, dass die fehlende Unabhängigkeit damals bedeutete, dass keines der Länder der Region seine Zukunft planen konnte, betonte jedoch, dass die Republiken eine "aktive Verbindung" unterhielten.

Zum aktuellen Stand der Beziehungen zwischen Baku und dem benachbarten Armenien sagte der aserbaidschanische Präsident, dass "ein großer Vorteil der heutigen Situation" die letzten fünf Jahre in einer ruhigen Phase zum sein.

Stabilität könne jedoch nur durch ein Abkommen erreicht werden, betonte er. "Solange kein Friedensabkommen unterzeichnet ist, gibt es keine Stabilität", schloss Alijew.

Sehen Sie sich das Interview mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev im Player oben an.