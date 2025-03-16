Das Geheimnis der Mumie, die kein Archäologe zu öffnen wagt

WERBUNG

Die Mumie, bekannt als die „Unberührbare“, wurde 1919 vor fast einem Jahrhundert vom renommierten Ägyptologen Howard Carter im Tal der Könige bei Luxor entdeckt, drei Jahre bevor er das prächtige Grab von Tutanchamun entdeckte.

Die Methode, mit der die Einbalsamierungstücher dieser antiken Leiche gebunden wurden, wurde bei keiner anderen Mumie festgestellt. Die Stoffe sind so gewickelt, dass sie ein kompliziertes Muster auf dem Gesicht der Mumie hinterlassen haben. Ein Muster, das den berühmten Pyramiden Ägyptens ähnelt.

Die Präzision und Finesse in der Verpackung dieser Mumie deutet darauf hin, dass dieses Individuum eine sehr wichtige Figur in der altägyptischen Gesellschaft war. Die Identität dieser Person ist jedoch nach wie vor unbekannt, da das Öffnen der mumifizierten Tücher, um sie zu untersuchen, diese einzigartige Mumifizierungstechnik irreparabel beschädigen kann.

Aus diesem Grund haben Spezialisten nichtinvasive Methoden wie CT-Scans und Röntgenaufnahmen verwendet, um Hinweise auf die Identität dieses Individuums zu erhalten.

Diese Techniken haben Forschern gezeigt, dass es sich bei der Mumie von „Bashiri“ um einen etwa 167 Zentimeter großen Mann handelte.

Gelehrten zufolge stammt die Mumie aus der ptolemäischen Zeit, zwischen dem 2. und frühen 3. Jahrhundert vor Christus.

Bashiri stammt aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. Vania Teofilo/Wikipedia

In dieser Zeit erreichten die Kunst und das Können der Mumifizierung ihren Höhepunkt. Die Mumie bietet einen einzigartigen Einblick in die Bestattungsriten während der ptolemäischen Zeit und wird derzeit im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt.

Die Stoffrollen und Zeichnungen auf dem Gesicht der Mumie ähneln der architektonischen Gestaltung ägyptischer Pyramiden, was auf den Grad des Respekts und des hohen Status dieses Individuums in der Gesellschaft hinweisen könnte.

Die Forscher sagen, dass das dekorative Aussehen der Mumie Aufschluss über die Stellung dieser Person in der Gesellschaft gibt. So besteht beispielsweise das seitliche Schloss an der Brust aus mehreren Perlenreihen und hat Widerhaken in der Form eines Falkenkopfes, was als Zeichen von Reichtum und Bedeutung gilt.

Das Oberteil, das den Körper der Mumie bedeckt, zeigt Szenen, in denen er auf einem Bett liegt, umgeben von den Gottheiten Isis und Nephthys. An seiner Seite sind auch die vier Söhne des Gottes Horus.

Das Furnier der mumifizierten Füße zeigt auch zwei Darstellungen des Totengottes Anubi. Diese deutet darauf hin, dass es sich bei dieser Person um einen sehr wohlhabenden und wichtigen Mann gehandelt hat. Aber keines dieser HIndizen hat zur Entdeckung seines Namens geführt.

Mumie von Bashiri Josse Leemage/ Ägyptische Museum, Kairo

Der einzige erhaltene Hinweis auf die Identität dieser Person ist eine hastig geschriebene Inschrift, die der Name „Bashiri“ oder „Neno“ sein könnte. Experten konnten jedoch bisher nicht mit Sicherheit feststellen, welcher Name der richtige ist.

Spezialisten verwenden weiterhin nichtinvasive Methoden, um diese erstaunlichen Überreste zu untersuchen, und könnten weitere Hinweise auf die Identität dieser Person finden.

Doch bis dahin wird Bashiris Mumie in einen geheimnisvollen Schleier gehüllt bleiben.