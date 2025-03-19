Gegen die Inflation: Preisbremse für 30 Grundnahrungsmittel in Ungarn

Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass die Inflation bei Lebensmitteln im Februar 7,1 Prozent betrug, kündigte der Premierminister an, die Preise für 30 wichtige Lebensmittel in den Einzelhandelsketten einzufrieren.

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Wirtschaftswissenschaftler sind der Ansicht, dass sich die Maßnahme nur sehr begrenzt auf die Inflation auswirken könnte und dass sie, selbst wenn sie einen gewissen Druck auf die Lebensmittelpreise ausübt, höchstens einige Monate lang spürbar sein wird.

Dies ist nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass die Regierung in den Markt eingreift. Ein von Euronews befragter Wirtschaftsanalyst sagt, ein solcher Schritt könne langfristig riskant sein.

"Es gab Engpässe bei den Vorräten, die Preise sind alarmierend gestiegen, nachdem der Preisstopp aufgehoben wurde. Nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch auf dem Kraftstoffmarkt gab es eine Preisregulierung, und als diese aufgehoben wurde, begannen die Marktteilnehmer mit höheren Gewinnspannen zu arbeiten, so dass definitiv ein gewisses Risiko besteht", so Péter Szász, Portfolio-Analyst.

Wenn sich kleinere Geschäfte nicht an die Preisänderungen halten, könnten sie Kunden verlieren und ihr Überleben gefährden, warnt Attila Fodor, der Kommunikationsdirektor von CBA, einer ungarischen Supermarktkette.

"Sie könnten sogar schließen, wenn sie preislich nicht wettbewerbsfähig bleiben können. Auf diese Weise werden auch die ungarischen Franchise-Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen, da sie eine große Anzahl von Produkten haben, die vom Preisstopp betroffen sind, und somit werden die Gewinnspannen stark reduziert, was auf lange Sicht nicht tragbar ist. Wenn das noch viel länger so bleibt, wird es zu massenhaften Schließungen kommen."

Neben der Sondersteuer für den Einzelhandel wurden neue staatliche Belastungen eingeführt, wie z. B. die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren in zwei Raten. Wenn in dieser Situation die Gewinne bei einigen Produkten gedeckelt werden, werden die Geschäfte sie wahrscheinlich bei anderen erhöhen, wie es bei der Preisdeckelung der Fall war.

Die Regierung plant, den Margenstopp bis zum 31. Mai beizubehalten.