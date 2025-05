WERBUNG

In der vergangenen Nacht sind mehr als zehn russische Regionen von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Nach einem Bericht des russischen Verteidigungsministeriums trafen die Luftabwehrsysteme 105 Drohnen, ein Drittel davon über der Region Brjansk.

13 Flughäfen in einer Reihe von Städten, darunter Samara, Saratow, Nischni Nowgorod und Kasan, mussten ihren Betrieb einstellen. Vier Moskauer Flughäfen - Wnukowo, Domodedowo, Schukowski und Scheremetjewo- stellten vorübergehend den Empfang und die Abfertigung von Flügen ein. Die Beschränkungen wurden am Morgen wieder aufgehoben.

Nach Angaben des Sprechers von Rosaviatsia, Artem Korenyako, wurden während der Beschränkungen 34 Flugzeuge zu Ausweichflugplätzen in Moskau und drei Flugzeuge zu Ausweichflugplätzen in den Regionen geschickt.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, dass in der Nacht zum Dienstag 19 Drohnen über der Hauptstadt abgeschossen wurden. Es wird angegeben, dass sie in Schwärmen in niedriger Höhe flogen.

Die Drohnentrümmer zerstörten die Fenster von Geschäften in einem neunstöckigen Wohnhaus an der Kaschirskoje Shosse.

Die regionalen Verantwortlichen meldeten keine Verletzten und keine ernsthaften Schäden. Die ukrainische Seite äußerte sich nicht zu den Angriffen.

Dies ist die zweite Nacht in Folge, in der AFU-Drohnen die Hauptstadtregion angriffen. Am 5. Mai meldete das russische Verteidigungsministerium den Abschuss mehrerer ukrainischer Drohnen, die in Richtung Moskau flogen. Der Betrieb des Flughafens Domodedowo wurde für mehrere Stunden unterbrochen.

Evakuierung aus Glushkovo, Region Kursk

Aufgrund der verstärkten Angriffe der AFU wurde die Evakuierung der Bewohner des Grenzdorfes Gluschkowo in der Region Kursk angekündigt.

"In den letzten 24 Stunden haben sich die Angriffe durch feindliche Drohnen gehäuft. Es gibt Fälle von Todesfällen, Verletzten, Zerstörung von Häusern und ziviler Infrastruktur. In diesem Zusammenhang leisten die Behörden Unterstützung bei der Umsiedlung der Bewohner in sicherere Gebiete der Region Kursk ", sagte der Leiter des Bezirks Gluschkowskij, Pawel Zolotarjow.

Auch der Leiter der Siedlung selbst, Wassili Chudjakow, informierte in sozialen Netzwerken über die Evakuierung. Später veröffentlichte er jedoch einen Beitrag, in dem er sich dafür entschuldigte , "Panik gesät zu haben", und erklärte, die Situation in der Siedlung sei unter Kontrolle und "es ist keine Rede von einer Zwangsräumung".

Chudjakow löschte später beide Beiträge.

Siegesparade: Ist die Sicherheit garantiert?

Die Behörden in Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim haben angekündigt, dass sie "aus Sicherheitsgründen" keine Parade zu Ehren des 80.

Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg aus Sicherheitsgründen" nicht stattfinden. "Es wird in diesem Jahr keine Siegesparade geben, diese Position wurde mit dem Verteidigungsministerium vereinbart", zitierten Medien den von Russland ernannten Gouverneur mit den Worten.

Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten in den russischen Städten gehen jedoch weiter. Die wichtigsten Feierlichkeiten werden in Moskau auf dem Roten Platz stattfinden. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij dazu aufgerufen, die Teilnahme ausländischer Staatsoberhäupter an den Feierlichkeiten abzulehnen. Er sagte, Kiew könne nicht für deren Sicherheit garantieren.

"Wir können nicht für das verantwortlich sein, was auf dem Territorium der Russischen Föderation geschieht. Sie bieten Ihnen Sicherheit, und deshalb werden wir keine Garantien geben. Denn wir wissen nicht, was Russland an diesen Tagen tun wird. Es kann verschiedene, sagen wir mal, Schritte unternehmen: Brandstiftung, Subversion und so weiter, und dann uns die Schuld geben ", sagte er.

WERBUNG

Zelensky bezeichnete auch die von Putin angekündigte dreitägige Waffenruhe als "Manipulation" und schlug einen 30-tägigen Waffenstillstand vor.

Am Vorabend hatten die Behörden der russischen Hauptstadt davor gewarnt,die Arbeit des Internets bis zum 9. Mai wegen der Vorbereitungen für die Siegesparade einzuschränken. Am Montag beklagten sich die Einwohner Moskaus und der Region Moskau über Störungen im mobilen Internetnetz.

Nächtlicher Angriff auf die Ukraine

In der gleichen Nacht griffen die russischen Streitkräfte ukrainische Regionen an. In Odessa erschütterten Explosionen die Stadt. Nach Angaben des Büros der Generalstaatsanwaltschaft wurde die zivile Infrastruktur getroffen. Ein 29-jähriger Anwohner wurde getötet. Eine weitere Person wurde verletzt. Privathäuser, Nebengebäude, eine Bildungseinrichtung und Autos wurden beschädigt.

Bei einem massiven Drohnenangriff auf Charkiw wurden vier Menschen verletzt und verletzt. Durch die Trümmerteile kam es zu einem schweren Brand auf dem örtlichen Markt. Es wurde ein Treffer auf dem Gelände des Hotelkomplexes verzeichnet. Auch Wohnhäuser, Gebäude und Autos wurden in der Stadt beschädigt.