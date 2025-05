WERBUNG

US-Präsident Donald Trump gab am Sonntag bekannt, dass er nach einem Telefonat mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zugestimmt hat, die Einführung von Zöllen in Höhe von 50 Prozent auf EU-Einfuhren auf den 9. Juli zu verschieben. Die Ankündigung löste einen starken Anstieg der US-Aktienfutures aus und dürfte die europäischen Aktien am Montag beflügeln.

"Ich habe der Verlängerung zugestimmt - 9. Juli 2025 - es war mir ein Privileg, dies zu tun", postete Trump auf Truth Social und zitierte von der Leyens Erklärung auf X, in der sie schrieb: "Die EU und die USA haben die konsequentesten und engsten Handelsbeziehungen der Welt. Europa ist bereit, die Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben. Um ein gutes Abkommen zu erreichen, brauchen wir die Zeit bis zum 9. Juli."

Trump hatte ursprünglich für den 2. April 20 Prozent "reziproke Zölle" auf die EU angekündigt, bevor er sie für 90 Tage auf 10 Prozent reduzierte. Er drohte jedoch damit, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 50 Prozent zu erheben und begründete dies mit mangelnden Verhandlungsfortschritten aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Nach Angaben des Handelschefs der EU, Maroš Šefčovič, hat die EU den USA vergangene Woche einen überarbeiteten Handelsvorschlag vorgelegt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien kritisierte Trump am Freitag die nichttarifären Handelshemmnisse der EU, darunter die Mehrwertsteuerregelungen, "lächerliche Unternehmensstrafen", nichtmonetäre Handelsbeschränkungen und "ungerechtfertigte Klagen gegen amerikanische Unternehmen", die seiner Meinung nach zu einem jährlichen Handelsdefizit von über 250 Mrd. USD (219 Mrd. EUR) beitragen. "Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts", rechtfertigte er seinen Schritt, die Einfuhrzölle zu erhöhen.

Die von Trump angedrohten Zölle lösten am Freitag sowohl in den USA als auch in Europa einen breiten Ausverkauf an den Märkten aus und stellten nur zwei Wochen nach der jüngsten Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China eine erneute Eskalation der weltweiten Handelsspannungen dar.

Europäische Aktienmärkte eröffnen höher

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes werden am Montag nach Trumps Kehrtwende voraussichtlich höher eröffnen. Der Euro Stoxx 600 stieg um 1,54% und der DAX um 1,35% (Stand: 3:30 Uhr MESZ), so die Futures.

"Es veranlasst die Händler dazu, ihre Wetten darauf zu platzieren, dass jede neue Zolldrohung nur Schall und Rauch ist und alle bestehenden Zölle schließlich gesenkt werden", sagte Kyle Rodda, ein leitender Marktanalyst bei Capital.com Australia.

Die US-Aktienfutures erholten sich ebenfalls deutlich, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,85 Prozent, der S&P 500 um 1 Prozent und der Nasdaq 100 um 1,19 Prozent zulegten.

Die asiatischen Märkte zeigten sich im frühen Handel am Donnerstag uneinheitlich, wobei der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi stiegen, während der australische ASX 200 und der chinesische Hang Seng Index fielen.

Euro erreicht bei schwächerem Dollar ein Einmonatshoch

Der Euro konnte am Montag im asiatischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter zulegen. Um 3:35 Uhr MESZ stieg das Währungspaar EUR/USD auf über 1,40 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 29. April. Der Dollar blieb nach Trumps Zolldrohungen am Freitag unter Druck, und der US-Dollar-Index fiel zum ersten Mal im Mai unter 99.

"Während ein Teil der Dynamik darin besteht, dass der Markt die politische Konvergenz zwischen den USA und dem Rest der Welt einpreist, ist der Hauptgrund für die Dollarabwertung meiner Meinung nach der geringfügige Vertrauensverlust in US-Anlagen", so Rodda.

Kürzlich stufte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit der USA herab und begründete dies mit der steigenden Staatsverschuldung und dem zunehmenden Haushaltsdefizit. Die von Trump vorgeschlagenen Steuersenkungen und Ausgabenpläne stoßen im Kongress ebenfalls auf heftigen Widerstand. Diese Faktoren haben in der vergangenen Woche zu einem erneuten Ausverkauf von US-Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Dollar und Staatsanleihen, geführt.