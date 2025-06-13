WERBUNG

Nachdem Israel Ziele im Iran angegriffen hat, hat der Iran nun seinen "Vergeltungschlag" gestartet. Nach Angaben des israelischen Militärs hat der Iran mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel gestartet. Das israelische und jordanische Militär haben bereits Drohnen und Raketen abgeschossen.

Der Iran hat die israelischen Angriffe auf seine Militär- und Nuklearanlagen am Freitag als "Kriegserklärung" bezeichnet und den UN-Sicherheitsrat zum Handeln aufgefordert. In einem Schreiben sprach Außenminister Abbas Araghchi laut AFP von einer "Kriegserklärung" und forderte den Sicherheitsrat auf, sich umgehend mit dem Vorfall zu befassen.

Israel hat militärische und nukleare Ziele im Iran angegriffen

Israel hat militärische und nukleare Ziele im Iran angegriffen. Explosionen waren mitunter in der Hauptstadt zu hören. Israel hat sich bereits zu dem Angriff bekannt. Der israelische Verteidigungsminister, Israel Katz, sagte nach dem Angriff, dass "nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen Iran in unmittelbarer Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet wird."

Der Kommandeur der Revolutionsgarden, General Hossein Salami, sowie Generalstabschef Bagheri und weitere ranghohe Militärs und Wissenschaftler sollen getötet worden sein.

