Druck, Drohung, Angriff: Iran-Gespräche vor dem Aus?

Zunächst ordnete die US-Regierung an, sogenanntes "nicht unbedingt erforderliches Personal" aus den Botschaften im Nahen Osten abzuziehen.

Kurz darauf kritisierte der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde in einer Resolution die mangelnde Zusammenarbeit Irans mit der Organisation und warf der Islamischen Republik vor, ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht nachzukommen.

Als Reaktion auf diese Resolution kündigten die Vertreter Irans an, eine neue Anreicherungsanlage zu errichten und eine modernere Generation von Zentrifugen einzusetzen.

Unterdessen hat das israelische Militär nukleare und militärische Ziele im Iran angegriffen. Verhandlungsführer aus dem Iran und der USA sollten sich am Sonntag erneut in Maskat treffen, um direkte und indirekte Gespräche zu führen. Jüngsten Berichten zufolge soll der Iran an dieser Gesprächsrunde jedoch nicht mehr teilnehmen.

Berichten zufolge hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wenige Tage zuvor bei einer Kabinettssitzung zwischen den USA und Israel in einer Ansprache an Donald Trump betont, dass die einzige Möglichkeit, Fortschritte bei der Einstellung des iranischen Atomprogramms zu erzielen, darin bestehe, eine glaubwürdige militärische Bedrohung aufrechtzuerhalten.

Vor dem israelischen Angriff hat Euronews Persia ein Gespräch mit dem Forscher für internationale Beziehungen, Hamid Reza Azizi, geführt. Ihm zufolge waren zwei Szenarien denkbar.

In diesem Zusammenhang sagte er: "Die Ereignisse, die eingetreten sind, bedeuten nicht unbedingt, dass es im Voraus einen Krieg gegeben hat. Das erste Szenario sieht vor, dass es in den für Sonntag geplanten Gesprächen als Druckmittel gegen den Iran dient. Indem die USA neben dem wachsenden politischen und diplomatischen Druck, der in Form der jüngsten Resolution der Agentur zum Ausdruck kommt, eine berechtigte und unmittelbare militärische Bedrohung auf den Tisch legen, wollen sie den Iran davon überzeugen, sich auf Dinge wie Anreicherung zu konzentrieren und andernfalls die Konsequenzen zu tragen."

Azizi beschreibt das zweite Szenario wie folgt: "Die USA könnten tatsächlich die Möglichkeit haben, dass Israel als Reaktion auf die Resolution der Agentur und auch als Reaktion auf die kontraproduktiven Maßnahmen des Iran als Reaktion auf die Resolution, die die Schaffung neuer Nuklearanlagen und die Inbetriebnahme neuer Zentrifugen fordert, auf eine Reihe von Spannungen reagiert."

Der Nahost-Experte ergänzt: "Andererseits könnte man auch davon ausgehen, dass Netanjahu – angesichts des innen- und außenpolitischen Drucks – die diplomatische Initiative, die (US-Präsident Donald) Trump ergreifen will, als grünes Licht auffasst. Gleichzeitig könnte er Trump zugesichert haben, dass Israel die Angelegenheit selbst regeln kann und garantieren, dass die Angriffe Israels nicht in einen langwierigen, großflächigen Krieg münden. Damit könnte er Trumps Zustimmung gewonnen haben. Andernfalls wäre eine breit angelegte Kampagne mit voller US-Beteiligung notwendig."

Der ehemalige Professor der Schahid-Beheschti-Universität sagte im Hinblick auf die bevorstehenden Gespräche in Maskat und den Streitpunkt über die Fortsetzung oder vollständige Einstellung der Urananreicherung: "Laut veröffentlichten Berichten hat sich die Position der USA während der bisherigen fünf Gesprächsrunden verändert. In den ersten drei Runden soll es zumindest mündlich eine Zustimmung zur Urananreicherung auf iranischem Boden gegeben haben. Was genau diesen Kurswechsel der USA ausgelöst hat, ist von großer Bedeutung. Sollte der israelische Druck ausschlaggebend gewesen sein, könnten die Entwicklungen in der Region sowie die angedrohten Gegenmaßnahmen Irans die USA letztlich dazu bewegen, ein gewisses Maß an Urananreicherung zu akzeptieren. Wenn es jedoch eher um Trumps innenpolitische Stellung geht – etwa wegen Äußerungen von Demokraten, die das mögliche Abkommen als eine Wiederauflage des Atomdeals (JCPOA) darstellen – wird ein Kurswechsel der USA deutlich schwieriger."

Hamidreza Azizi interpretierte abschließend auch die iranische Position: "Auf der Gegenseite sehe ich kein Szenario, in dem der Iran einem Abkommen zustimmt, ohne dass ihm zumindest das Recht auf Urananreicherung von den Vereinigten Staaten zugestanden wird. Im besten Fall könnte Teheran einer vorübergehenden Aussetzung zur Vertrauensbildung zustimmen – aber eine vollständige Aufgabe oder dauerhafte Einstellung der Anreicherung sehe ich als keine Option, die die iranische Seite akzeptieren würde."