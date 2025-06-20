Krise in Nahost: Ist eine Reise nach Zypern noch sicher?

Im Nahen Osten ist die Lage dieser Tage bekanntlich zunehmend instabil. Seit dem Start der israelischen Angriffe auf den Iran am 13. Juni hat sich die Gefahr für Bürger aller Länder in den umliegenden Gebieten verschärft. Auch im Mittelmeerraum blickt man mit Sorge über den Krieg gen Osten.

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Bei einem Blick auf die Karte liegt auch ein beliebtes Urlaubsziel in der Nähe der Konfliktzone: Zypern. Die Mittelmeerinsel hat mit ihren malerischen Küsten, warmen Temperaturen und Kulturstätten viel für Urlauber zu bieten. Aber ist eine Reise bei einer gefährlichen Situation unweit der zypriotischen Strände noch ratsam?

Die kurze Antwort: Ja, man kann seinen Trip auch relativ bedenkenlos antreten. Denn während die Küste Israels stellenweise weniger als 300 Kilometer weit entfernt ist, ist die Sicherheitslage in Zypern vom Nahost-Konflikt unbeeinflusst.

Zwar sind laut "Tagesschau" Luftangriffe des Iran sowie die Abfangraketen Israels bei Nacht sogar von der Insel aus sichtbar, allerdings besteht kein weiteres Risiko. Zypern ist auch politisch nicht in den Konflikt involviert, sondern EU-Mitgliedsstaat und stimmt sich bei außenpolitischen Themen eng mit europäischen Partnern ab.

Keine Reisewarnung, aber ein Hinweis

Vonseiten des Auswärtigen Amtes gibt es daher auch keine Reisewarnung - allerdings aber einen Reisehinweis für das Land. Darin heißt es: "Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt keine direkten Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Zypern gibt, hat die Republik Zypern auf vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von Bevölkerung und Reisenden hingewiesen."

Dazu gehört unter anderem die App "SafeCY", mit der man innerhalb kurzer Zeit den nächsten Schutzraum in der Nähe finden kann. Außerdem wird auf der Website des Auswärtigen Amtes der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass man sich über lokale Medien informieren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten sollte.

Reisende können etwaige Unternehmungen nach Zypern also ohne Sorgen antreten - auch beim Flugverkehr gibt es derzeit keinerlei Beeinträchtigungen.