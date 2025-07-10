Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin empfangen. Anlass war das 70-jährige Bestehen der deutschen Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis.

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Die NATO-Mitglieder haben sich kürzlich auf eine deutliche Erhöhung der Militärausgaben geeinigt, nachdem US-Präsident Donald Trump gefordert hatte, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernimmt.

Die Verteidigungsausgaben sind daher auf dem höchsten Stand seit dem Kalten Krieg. Das neue Niveau für die NATO-Verbündeten liegt bei mindestens 5 Prozent des BIP eines Landes - und soll bis spätestens 2035 erreicht sein.

Während eines NATO-Gipfels in Den Haag Ende Juni signalisierte Merz, dass er von Deutschland eine führende Rolle erwartet.

"Wir werden diese Mittel klug und planvoll einsetzen und die Bundeswehr zu einer Armee mit Vorzeigecharakter innerhalb der NATO ausbauen. Wir werden in großem Umfang neues Gerät beschaffen, und wir werden dabei besonderes Augenmerk auf neue Technologien richten", sagte Merz vor Journalisten.

Bundeskanzler Friedrich Merz und NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Kanzleramt in Berlin, 9. Juli 2025 AP Photo

Sowohl Merz als auch Rutte betonten das Engagement für die Ukraine und sagten, Priorität habe, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand mit Russland herbeizuführen.

Merz warf Russland nach vermehrten Angriffen "Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung" vor. "Das hat nichts mit einem Krieg gegen militärische Ziele zu tun", betonte er.

Der deutsche Bundeskanzler sagte, es gebe "Signale aus Washington, die Unterstützung Kyjiws für die Luftabwehr zu überdenken", und versprach, Deutschland werde einen "substanziellen Beitrag" leisten.

Der NATO-Generalsekretär sagte, dass Europa nicht genug Militärgüter produziere und begrüßte die Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

"Das Problem sind nicht die USA oder Europa. Das Problem ist, dass wir in Europa und den USA nicht genug produzieren. Wir werden besser. Aber im Moment, während wir hier sprechen, kaufen Polen, Rumänien und Estland in Südkorea ein, weil es zu lange dauert, in Europa oder den USA einzukaufen. Das ist das Problem. Deshalb müssen wir die Produktion gemeinsam steigern", sagte Rutte.

Währenddessen würden die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland wegen gemeinsamer Kampfjets zunehmen, sagte Merz. Die Diskussionen würden noch andauern. Er betonte, dass das Projekt eine gute Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland sein könnte, wenn sie eine Einigung erzielen können.

Rutte sprach auch über Chinas Ambitionen und sagte, dass ein dritter Weltkrieg innerhalb der nächsten drei bis sieben Jahre wahrscheinlich sei. Russland sei in der Lage, einen Großangriff auf NATO-Gebiet zu starten, um Europa zu beschäftigen, während China Taiwan angreife.