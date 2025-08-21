Unglück beim Familienurlaub: Zwei Tote nach Felssturz in Frankreich

Ein Felsblock ist auf ein Fahrzeug gestürzt, das auf der RN 205 zwischen Chamonix und Passy unterwegs war. Dabei kamen zwei Insassen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.
Auf der französischen Bundesstraße RN205 zwischen Chamonix-Mont-Blanc und Passy in Hochsavoyen sind zwei Menschen durch einen Felssturz getötet worden. Das berichtet die Staatsanwaltschaft von Bonneville.
Bei den Insassen des Autos handelte es sich um ein Ehepaar mittleren Alters aus Frankreich, und deren 23-jährigen Sohn mit seiner gleichaltrigen Freundin auf der Rückbank.
Der tonnenschwere Felsblock traf die Rückbank des Fahrzeugs und tötete das junge Paar. Die Eltern des jungen Mannes wurden verletzt und in Krankenhäuser in Annecy und Sallanches gebracht, berichtet die Wochenzeitung Le Messager.
"Ein schreckliches Drama hat sich am Ende des Tages auf der Route Blanche im Arve-Tal in Hochsavoyen ereignet. Ein Felsblock löste sich von der Felswand und schlug in ein Fahrzeug ein, das auf der Abfahrt von Les Egratz unterwegs war. Es gab zwei Todesopfer zu beklagen. Ich spreche ihren Angehörigen mein Beileid aus und wünsche den Verletzten, die derzeit im Krankenhaus liegen, alles Gute", schrieb Verkehrsminister Philippe Tabarot.
Die Familie machte Urlaub in den französischen Alpen. Sie waren auf dem Rückweg von einem Tierpark zu ihrer Ferienunterkunft, als das Schicksal zuschlug.
Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. 36 Feuerwehrleute und etwa 20 Ordnungskräfte wurden an den Unfallort entsandt.
Auf France Inter versicherte Martial Saddier, Präsident der Region Haute-Savoie, dass diese Art von Unfall "extrem selten" sei.