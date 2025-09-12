Polen schließt Grenzen zu Belarus

Polen hat seine Grenze zu Belarus abgeriegelt, da am Freitag die Militärübungen Zapad-2025 zwischen Russland und Belarus begonnen haben.

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Der gesamte Verkehr über die Grenze wurde in beide Richtungen eingestellt, auch der Verkehr von Autos und Güterzügen.

Während einer mitternächtlichen Pressekonferenz in Terespol nahe der Grenze zu Weißrussland sagte der polnische Innenminister Marcin Kierwinski, dass bei den Manövern der Zapad-2025 "aggressive Kriegsszenarien gegen unser Land geübt werden".

"Russland hat sich in den letzten Tagen aggressiv gegenüber Polen verhalten, und seit vielen Jahren verhält es sich aggressiv gegenüber der gesamten zivilisierten Welt. Um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten, sind wir gezwungen, diese Entscheidungen zu treffen."

Geschlossener polnisch-belarussischer Grenzübergang in Terespol, Polen, Freitag, 12. September 2025 Rafal Niedzielski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Warschau teilte außerdem mit, dass es 40.000 Soldaten entlang seiner Grenzen zu Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad stationieren wird, wenn die Übungen beginnen.

Aus Moskau und Minsk heißt es, dass die Zapad-Manöver - was auf Englisch "West" bedeutet - dazu dienen, die Fähigkeit der beiden Länder zu testen, sich zu verteidigen und einen feindlichen Angriff abzuwehren.

Doch zwei Tage, nachdem Polen mit Unterstützung seiner NATO-Verbündeten mutmaßliche russische Drohnen über seinem Luftraum abgeschossen hat, werden die Übungen in Europa mit größerer Sorge denn je beobachtet.

Nach Angaben Kyjiws kamen von den 19 russischen Drohnen, die in der Nacht zum Mittwoch nach Polen einflogen, mindestens zwei über Belarus.

"Mindestens zwei russische Drohnen, die in der Nacht in polnisches Hoheitsgebiet eingedrungen sind, haben den belarussischen Luftraum benutzt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Beamte der Territorialen Verteidigung stehen in der Nähe eines beschädigten Hauses, nachdem russische Drohnen während eines Angriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, in Wyryki bei Lublin, Polen, 11. September 2025. AP Photo

Zapad-2025: Was Moskau und Minsk sagen

Die Übung Zapad-2025 soll von Freitag bis Montag nächster Woche stattfinden und testen, wie Russland und Belarus einen Feind zurückdrängen, verlorenes Territorium zurückerobern und ihre Grenzen sichern können, so die russischen und belarussischen Verteidigungsministerien.

Nach Angaben Russlands werden die Übungen in zwei Phasen ablaufen, wobei der Schwerpunkt in der ersten Phase auf der Verteidigung und Koordinierung und in der zweiten Phase auf der Rückeroberung von Boden und der Niederschlagung feindlicher Kräfte liegt. Die Übungen finden auf Schießständen in Belarus und Russland sowie in der Ostsee und der Barentssee statt.

Anfang August erklärte das belarussische Verteidigungsministerium, dass bei den Übungen auch der Einsatz von Atomwaffen geprobt werden soll.

"Das Staatsoberhaupt fordert, dass wir auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein müssen", sagte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Khrenin auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Minsk sagte, es beherberge russische taktische Atomwaffen auf seinem Territorium, nachdem die beiden Länder im Mai 2023 ein Abkommen unterzeichnet hatten.

Der belarussische Verteidigungsminister erklärte auch, dass Zapad-2025 das Raketensystem Oreshnik einbeziehen werde.

"Natürlich werden wir im Rahmen der Zapad-Übung gemeinsame Übungen mit unseren russischen Kollegen zur Planung des Einsatzes dieses Waffensystems durchführen", so Khrenin im August.

2022 ging Zapad nach Westen

An jedem der alle vier Jahre stattfindenden Zapad-Manöver nahmen bisher Berichten zufolge zwischen 12.000 und 13.000 Soldaten teil, obwohl die NATO die offiziell gemeldeten Zahlen für fragwürdig hält und ihren Zweck in Frage stellt.

Im September 2021 - nur wenige Monate vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine - hieß es aus Moskau, dass 12.800 Soldaten an Zapad-2021 auf belarussischem Gebiet teilgenommen hätten.

Tatsächlich belief sich die Gesamtzahl der Truppen in der Region auf rund 200.000. Im Februar 2022 setzte Russland Kräfte, die nach Beendigung der Übungen in Belarus verblieben waren, ein, um die Ukraine von Minsker Gebiet aus anzugreifen.

ARCHIV - Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte Foto zeigt eine strategische Übung der Russischen Föderation und Belarus Zapad-2021 AP Photo

"Lukaschenka hat Belarus zu einem Sprungbrett für Putins Aggression gemacht", sagte die belarussische Oppositionsführerin Swjatlana Zichanouskaja und wies darauf hin, dass "der letzte Zapad mit dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine endete".

Im August führten Litauen und Polen als Reaktion auf den Zapad-2025 Verteidigungsübungen durch.

Die Militärübung Arsus Vilkas 2025 ("Wilder Wolf 2025") fand vom 11. bis 22. August in Litauen statt.

Polen war Gastgeber von Iron Defender-25, einer gemeinsamen Militärübung mit NATO-Verbündeten, die Mitte August begann.

Verstärkung der Grenzen zu Belarus und Russland

Polen und Lettland haben nach dem Eindringen russischer Drohnen in Polen Anfang dieser Woche Beschränkungen ihres Luftraums in der Nähe der Grenzen zu Russland und Belarus verhängt.

Das lettische Verteidigungsministerium kündigte an, dass ähnliche Luftraumbeschränkungen entlang der Ostgrenze zu Russland und Belarus am Donnerstagabend in Kraft treten und mindestens eine Woche andauern würden.

Litauen hat im vergangenen Monat im Vorfeld der Militärübungen Zapad-2025 vom 14. August bis zum 1. Oktober eine Flugverbotszone entlang seiner Grenze zu Belarus ausgerufen.

Vilnius traf diese Entscheidung, nachdem zwei russische Gerbera-Drohnen - vereinfachte, in Teheran entwickelte Shaheds - auf litauischem Gebiet abgestürzt waren, nachdem sie aus Belarus eingeflogen waren.

Mehrere Nachbarländer von Belarus kündigten Anfang des Jahres an, aus dem Antiminenabkommen auszusteigen, das es ihnen erlaubt, ihre Grenzen mit Minenfeldern zu befestigen.

Estland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen haben kürzlich angekündigt, dass sie aus dem Vertrag aussteigen wollen, der den Einsatz, die Lagerung, die Herstellung und die Weitergabe von Antipersonenminen verbietet.

In einer gemeinsamen Erklärung verwiesen die Verteidigungsministerien der Länder auf eine "grundlegend verschlechterte Sicherheitslage" in der baltischen Region.