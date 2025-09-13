Im Verwaltungsbezirk Lublin hat das polnische Regierungszentrum für Sicherheit am Samstag kurzzeitig eine Warnung vor möglichen Angriffen aus der Luft ausgesprochen.

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"Gefahr eines Angriffs aus der Luft. Seien Sie äußerst vorsichtig. Befolgen Sie die Anweisungen der Dienststellen. Erwarten Sie weitere Ankündigungen“, hieß es in einem auf der Plattform X veröffentlichten Beitrag.

Die polnische Luftfahrtbehörde teilte in einer Erklärung mit, dass der Luftraum über dem Flughafen in Lublin „aufgrund von Militäraktionen der Luftwaffe“ gesperrt wurde.

Nur kurze Zeit später gab Premierminister Donald Tusk - ebenfalls auf X - die Entwarnung: "Der Alarmzustand wurde aufgehoben. Ich danke allen, die an der Operation in der Luft und am Boden beteiligt waren. Wir bleiben wachsam."

Die lokalen Behörden hatten umgehend auf die Sicherheitswarnung des Regierungszentrum reagiert: Der Präsident von Świdnik, Marcin Dmowski, und der Präsident von Chełm, Jakub Banaszek, teilten in den sozialen Medien mit, dass wegen der Gefahr Warnsirenen ausgelöst worden seien. Zugleich appellierten sie an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und die offiziellen Mitteilungen des RCB zu befolgen.

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Bereits zuvor hatte Premierminister Donald Tusk am Samstag auf der Plattform X erklärt, in Polen seien präventive Luftoperationen gestartet worden.

"Aufgrund der Bedrohung durch russische Drohnen, die über der Ukraine nahe der Grenze zu Polen operieren, haben präventive Luftoperationen - polnische und verbündete - in unserem Raum begonnen. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme haben die höchste Bereitschaftsstufe erreicht", schrieb der Premierminister.