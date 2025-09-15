Gouverneur: Mutmaßlicher Kirk-Mörder kooperiert nicht mit Ermittlern

Der mutmaßliche Kirk-Schütze hat die Ermordung des bekannten konservativen US-Aktivisten in Utah in der vergangenen Woche nicht gestanden, so Gouverneur Spencer Cox am Sonntag.

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Die Behörden seien noch dabei, Informationen über den 22-jährigen Tyler Robinson zusammenzutragen, und könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum Motiv machen, teilte Cox mit. Er wies jedoch darauf hin, dass Robinson Kirk nicht mochte und möglicherweise online "radikalisiert" worden ist.

Laut Cox sagten seine Familie und Freunde, die mit den Ermittlern kooperieren, dass Robinson in den letzten Jahren politischer geworden sei und viel Zeit damit verbracht habe, in den "dunklen Ecken des Internets" zu surfen. Die bisherigen Ermittlungen zeigten, dass Robinson politisch links orientiert gewesen sei. "Es gab eindeutig eine linke Ideologie", berief sich Cox dem US-Fernsehsender NBC gegenüber auf Interviews mit Robinsons Verwandten und Bekannten.

"Freunde haben bestätigt, dass es eine Art tiefes, dunkles Internet gab, die Reddit-Kultur und diese anderen dunklen Orte des Internets, in die diese Person tief eindrang."

Cox verwies auf Botschaften, die auf der Munition, mit der Kirk getötet wurde, eingraviert waren und die antifaschistische und Meme-Kultur-Sprache enthielten. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass auf einer Patronenhülse die Botschaft "Hey, Faschist! Fang!" stand.

Ermittler am Tatort an der Utah Valley University, wo Charlie Kirk erschossen wurde, 12. September 2025 AP Photo

Andere bestreiten, dass Robinson ein Linker war, und behaupten, er stamme aus einem konservativen Umfeld in Utah und könnte stattdessen Teil der Groyper-Bewegung gewesen sein, einer extremen Online-Fraktion von "unfreiwillig zölibatären" Menschen oder "Incels", die rechtsextreme, antisemitische und christlich-nationalistische Überzeugungen teilen und von dem Aktivisten Nick Fuentes angeführt werden.

Fuentes, der zusammen mit Kirk zu einer Schlüsselgruppe junger konservativer Influencer gehört, die Donald Trump und die MAGA-Bewegung unterstützen, distanzierte sich von den Behauptungen, Robinson sei ein Groyper, und nannte sie "das pure Böse".

"Meine Anhänger und ich werden derzeit von den Mainstream-Medien aufgrund von buchstäblich null Beweisen für den Mord an Charlie Kirk verantwortlich gemacht", schrieb er in einem Beitrag auf X.

Gouverneur Cox erhofft sich mehr Informationen, wenn Robinson am Dienstag vor Gericht erscheinen muss.

Eine weitere Behauptung kursiert, wonach der Partner des Verdächtigen transsexuell war, was einige Politiker als Zeichen dafür werten, dass Robinson es auf Kirk abgesehen hatte, weil er gegen Transsexuelle eingestellt war.

Die Behörden haben sich jedoch nicht dazu geäußert, ob dies bei der Untersuchung von Robinsons Motiv von Bedeutung ist, und die Medienberichte waren nicht eindeutig, ob es sich bei dieser Person um Robinsons Partner oder einen Mitbewohner handelte. "Der Mitbewohner war ein romantischer Partner, ein Mann, der sich in eine Frau verwandelt", sagte Cox. "Ich kann sagen, dass... dieser Partner sehr kooperativ war und keine Ahnung hatte, was da geschah."

Cox, ein Republikaner, der alle Parteigänger dazu aufgerufen hat, ihre Rhetorik nach dem Angriff zu mäßigen, sagte: "Ich habe wirklich keine persönlichen Interessen in dieser Sache. Wenn dies eine radikalisierte MAGA-Person wäre, würde ich das auch sagen."

Prestigeträchtiges Stipendium aufgegeben?

Die Ermittler haben mit Robinsons Verwandten gesprochen und einen Durchsuchungsbefehl im Haus seiner Familie in Washington, Utah, vollstreckt, etwa 390 Kilometer südwestlich der Utah Valley University, wo Kirk am vergangenen Mittwoch erschossen wurde.

Aus den staatlichen Unterlagen geht hervor, dass Robinson zwar als Wähler registriert ist, aber keiner politischen Partei angehört und als inaktiv geführt wird. Dies bedeutet, dass er bei den letzten beiden allgemeinen Wahlen nicht gewählt hat. Seine Eltern sind eingetragene Republikaner.

Robinson wuchs in der Nähe von St. George auf, in der südwestlichen Ecke von Utah, zwischen Las Vegas und Naturdenkmälern wie dem Bryce Canyon und dem Zion National Park. Er wurde schon in jungen Jahren Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die allgemein als Mormonenkirche bekannt ist, so Doug Andersen, Sprecher der Kirche.

Die Online-Aktivitäten von Robinsons Mutter zeugen von einer aktiven Familie, die viel gereist ist. Auf einem Foto ist der junge Robinson zu sehen, wie er lächelnd die Griffe eines schweren Maschinengewehrs außerhalb einer Militäreinrichtung umfasst.

Robinsons soll ein ausgezeichneter Highschool-Schüler gewesen sein, der bei standardisierten Tests landesweit im 99. Perzentil lag, und wurde 2021 mit einem angesehenen akademischen Stipendium an der Utah State University zugelassen. Dies geht aus einem Video hervor, das ihn beim Verlesen seines Zulassungsschreibens zeigt und auf dem Social-Media-Konto eines Familienmitglieds veröffentlicht wurde.

Nach Angaben der Universität hat er dort jedoch nur ein Semester studiert. Derzeit ist er als Student im dritten Jahr im Ausbildungsprogramm für Elektrotechnik am Dixie Technical College in St. George eingeschrieben.