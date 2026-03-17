Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die der Autoren und stellen in keiner Weise die redaktionelle Position von Euronews dar.

Wenn uns die früheren Kriege zwischen Israel und der Hisbollah etwas gelehrt haben, dann, dass die Hisbollah nicht durch Luftangriffe entwaffnet werden kann.

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Um eine dauerhafte Lösung des Hisbollah-Problems im Libanon zu erreichen und die militärische Bedrohung durch die Hisbollah zu beseitigen, müssen die politischen Entscheidungsträger zwei Punkte bedenken: Erstens wird das iranische Regime, wenn es diesen Krieg überlebt und politisch und finanziell widerstandsfähig bleibt, immer einen Weg finden, die Hisbollah mit den militärischen und finanziellen Fähigkeiten zum Wiederaufbau ihrer Infrastruktur auszustatten.

Seit dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Libanon im November 2024 ist es dem Iran gelungen, der Hisbollah rund eine Milliarde US-Dollar zukommen zu lassen, die zum größten Teil aus iranischen Ölverkäufen stammen und die die Miliz zur Wiederherstellung ihres Waffenarsenals verwendet hat.

Ein Ökosystem der Macht

Zweitens ist die Hisbollah im Libanon nicht nur eine militärische Organisation Sie bewegt sich in einem Ökosystem der Macht, das über ein sehr starkes finanzielles und politisches Fundament verfügt, das es ihr ermöglicht, sich nach jedem Krieg zu regenerieren.

Selbst wenn es Israel gelänge, den größten Teil der militärischen Infrastruktur der Organisation auszuschalten, könnte sich die Hisbollah durch ihr Finanzsystem und ihre Kontrolle über Schlüsselpositionen in den libanesischen staatlichen Institutionen regenerieren.

Vor diesem Hintergrund feuerte die Hisbollah am 2. März, zwei Tage nachdem Israel und die USA ihren gemeinsamen Krieg gegen den Iran begonnen hatten, sechs Raketen auf den Norden Israels ab. Das Ziel war weder die Rache für die Ermordung des Obersten Führers Ali Chamenei noch der Schutz des Libanon vor einer möglichen israelischen Aggression.

Das Ziel war ein anderes: Israel sollte in einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon hineingezogen werden, in der Hoffnung, die Israelischen Streitkräfte (IDF) durch die Eröffnung einer zweiten Front vom Iran abzulenken.

Die Hisbollah will überleben und sich erneuern

Offensichtlich ist die Grenze, die die Hisbollah noch vom Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) trennte, zerbrochen und hat die wichtigsten Prioritäten und Interessen der Gruppe offengelegt: die Verteidigung und den Schutz des iranischen Regimes.

Dies wurde noch deutlicher, als einige Kommandeure der IRGC im Libanon von der IDF getroffen und getötet wurden, dabei deuteten Informationen darauf hin, dass die IRGC den Kampf anführte – ganz ohne Kommandostruktur der Hisbollah.

Wie für das iranische Regime besteht auch für die Hisbollah das Ziel nicht darin, den Krieg zu gewinnen, sondern zu überleben und sich schließlich wieder neu aufzustellen und zu regenerieren.

Die Hisbollah hat in den vorangegangenen Kriegen gelernt, dass ihre Kontrolle über den Entscheidungsprozess im Libanon, die Einreisehäfen, die Geldwirtschaft und die Sicherheitsapparate sie überleben lässt, ganz gleich, welche Opfer sie bringen muss.

ARCHIV: Hisbollah-Kämpfer während eines Trauerzuges im Sports City Stadium in Beirut, Libanon, Sonntag, 23. Februar 2025 AP Photo/Hassan Ammar

Wird eine israelische Invasion die Sache beenden?

Aus Israels Sicht hatten die libanesische Regierung und die libanesischen Streitkräfte (LAF) fünfzehn Monate Zeit, das Waffenstillstandsabkommen umzusetzen und die Hisbollah zu entwaffnen. Stattdessen hat der Libanon monatelang gezögert und schließlich seine Versprechen nicht eingehalten.

Trotz der Behauptung, das Gebiet südlich des Litani-Flusses sei von den Waffen und der Präsenz der Hisbollah befreit worden, wurden in letzter Zeit zahlreiche Raketen von dort abgeschossen. Es gibt einfach kein Vertrauen mehr in die LAF oder die libanesische Regierung. Und während sich die IDF auf eine mögliche Bodeninvasion vorbereitet, scheint die israelische Regierung zu planen, den Job zu Ende zu bringen und mit Bodentruppen, was die LAF eigentlich hätte tun sollen.

Auch die jüngsten Versprechen und Maßnahmen des Libanon stoßen auf taube Ohren. Das von der Regierung des libanesischen Premierministers Nawaf Salam verhängte Verbot der militärischen Aktivitäten der Hisbollah wurde nicht in die Tat umgesetzt - die libanesische Luftwaffe weigert sich nach wie vor, der Hisbollah entgegenzutreten, und über diesen Beschluss hinaus wurden keine weiteren Schritte unternommen.

Wenn der Libanon nicht ernsthaft gegen die Hisbollah vorgeht, könnte es in der nächsten Phase dieses Krieges zu einer Invasion kommen, die sich über den Litani-Fluss hinaus ausbreiten und über den Krieg mit dem Iran hinaus andauern könnte, was zu weiteren Vertreibungen und humanitären Krisen führen würde.

Die Hisbollah steht jedoch vor vielen Herausforderungen, und die libanesische Führung kann einige Schritte unternehmen, um zu beweisen, dass sie die Waffen der Hisbollah kontrollieren kann.

Die libanesische Führung sollte Stärke zeigen

Während die Hisbollah angegriffen wird und wahrscheinlich die letzten Reste ihrer militärischen Infrastruktur verliert, steht ihre eigene Wählerschaft an einem Scheideweg: Die Hisbollah hat beschlossen, ihr Leben zu riskieren, um das iranische Regime zu verteidigen, und das ohne Grund. Mehr als 700.000 libanesische Schiiten sind vertrieben worden, ohne Unterstützung und ohne Aussicht auf einen Sieg.

Ihr Opfer wird nichts wert sein. Die Wut und Enttäuschung dieser Gemeinschaft könnte sich in einen politischen Wandel verwandeln, wenn die libanesische Regierung als Alternative auftritt. Doch um Stärke zu zeigen, sollte die libanesische Führung stark sein, die Sicherheitsentscheidungen im Libanon übernehmen und alle illegalen Waffen beschlagnahmen.

Die libanesische Luftwaffe könnte zum Beispiel in kritischen Gebieten eingesetzt werden und die militärische Infrastruktur der Hisbollah so weit wie möglich abbauen.

Ein Poster zeigt den verstorbenen militärischen Befehlshaber der Hisbollah, Imad Mughniyeh, hinter einem zerstörten Gebäude, das von einem israelischen Luftangriff in Nabatiyeh getroffen wurde, 5. März 2026 AP Photo/Mohammed Zaatari

Israel will "vollständige Entwaffnung" der Hisbollah

Die Regierung könnte den iranischen Botschafter einbestellen und die Botschaft in Beirut schließen sowie die beiden Hisbollah-Minister aus dem Kabinett entlassen. Der Libanon kann einige Schritte ohne internationale Unterstützung oder Zustimmung unternehmen und seine Fähigkeit, als souveräner Staat zu handeln, unter Beweis stellen.

Zu diesem Zweck müssen den libanesischen Entscheidungsträgern zwei wesentliche Dynamiken bewusst gemacht werden: Erstens wird der Krieg im Libanon nicht enden, wenn der Krieg im Iran endet, und zweitens wird der Krieg im Libanon nicht mit einem weiteren Waffenstillstandsabkommen beendet werden. Diesmal will Israel die Hisbollah vollständig zerschlagen sehen.

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Wenn der Libanon eine lang anhaltende israelische Invasion und einen längeren Krieg mit der Hisbollah vermeiden will, wird es diesmal nicht funktionieren, auf internationale Vermittlung zu hoffen.

Letztendlich sollte Israel auch erkennen, dass die Hisbollah nur in zwei Szenarien zu Fall gebracht werden kann: durch einen Regimewechsel im Iran oder durch die vollständige Zerschlagung ihres Finanzsystems und ihrer politischen Macht.

Im zweiten Fall wird Israel die Hilfe der Trump-Administration benötigen, um den Libanon dazu zu bewegen, mehr in dieser Hinsicht zu tun, nachdem der libanesische Präsident Joseph Aoun zu direkten Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel aufgerufen hatte.

Während eines virtuellen Treffens mit Vertretern der Europäischen Union startete Aoun seine Initiative mit dem Ziel, ein dauerhaftes Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern zu erreichen.

Die internationale Gemeinschaft könnte sich auf diesen beispiellosen Vorschlag stützen, um ein Friedensabkommen zwischen dem Libanon und Israel zu erreichen, das den Konflikt endgültig beenden würde.

Hanin Ghaddar ist Friedmann Senior Fellow am Washington Institute for Near East Policy, wo sie sich auf die schiitische Politik in der Levante konzentriert. Sie ist die Autorin von Hezbollahland: Mapping Dahiya and Lebanon's Shia Community.