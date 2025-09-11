Beamte in Utah haben bei einer Pressekonferenz ein Update zur Tötung von Trump-Verbündetem Charlie Kirk auf einem Universitätscampus gegeben.

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Der Täter wurde bisher noch nicht gefunden – der Kommissar für öffentliche Sicherheit in Utah sagte, der Verdächtige "scheint im College-Alter zu sein".

Der Schütze betrat demnach den Campus, ging eine Treppe hinauf bis aufs Dach – und floh anschließend "in ein Wohnviertel", das derzeit durchsucht wird.

Die Behörden verfügen über "gutes Videomaterial" des Verdächtigen, haben ihn jedoch noch nicht identifiziert.

Das FBI veröffentlichte jetzt Fotos aus den Videoaufnahmen.

Die Fahndungsdurchsage der Einsatzleitstelle unmittelbar nach dem Attentat wurde zudem in US-Medien veröffentlicht: "Er wird komplett schwarz gekleidet sein – ein schwarzes Langwaffengewehr, ein schwarzer taktischer Helm, eine schwarze Maske, möglicherweise eine taktische Weste und Jeans", sagte eine weibliche Disponentin in den Funkaufzeichnungen.

Ein Gewehr mit hoher Durchschlagskraft wurde zudem in einem Waldgebiet gefunden, außerdem wurden Schuhabdruckspuren zur Analyse sichergestellt.

Das Wall Street Journal berichtet, dass auf der Munition "Transgender-Ausdrücke" und "antifaschistische Ideologie" eingraviert gewesen sein sollen. Bei der Waffe soll es sich um ein älteres Modell eines Jagdgewehrs handeln, das in ein Handtuch gewickelt gewesen sein soll.

Republikaner sprechen von politischem Attentat

US-Präsident Donald Trump hat indes Vergeltung für den Mord an dem rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk geschworen.

Kirk - ein prominenter Podcaster der Neurechten in der USA und Mitbegründer der Rechtsaußen-Jugendorganisation Turning Point USA - wurde erschossen, als er am Mittwoch auf einer Campus-Veranstaltung in Utah über Waffengewalt sprach.

Er antwortete gerade auf eine Frage, wie viele Massenerschießungen es in den vergangenen Jahren in den USA insgesamt gegeben habe, als er von einem einzigen Schuss in den Hals getroffen wurde. Der 31-Jährige Vater von zwei Kindern verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Seine Familie war vor Ort.

Der republikanische Gouverneur von Utah Spencer Cox sprach von einem "politischen Attentat".

Kirks Tod sei ein "dunkler Moment für Amerika", sagte Donald Trump in einer Ansprache im Oval Office. Er machte die "radikale Linke" für mehrere Fälle von politischer Gewalt in den USA im vergangenen Jahr verantwortlich, darunter das Attentat auf ihn selbst und die Ermordung des CEO von United Healthcare, Brian Thompson.

Die amerikanische Flagge auf dem Nordrasen des Weißen Hauses in Washington wird nach dem Attentat auf Charlie Kirk in Orem, Utah, am Mittwoch, 10. September 2025, auf Halbmast gesenkt. AP Photo

"Meine Regierung wird jeden einzelnen von denen finden, die zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen haben", sagte Trump.

"Jahrelang haben die radikalen Linken wunderbare Amerikaner wie Charlie mit Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt verglichen. Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören", fügte er hinzu.

Gewalttaten gegen Demokraten, wie die Ermordung der Abgeordneten Melissa Hortman im Juni in Minnesota, wurden nicht in die Liste aufgenommen.

Fahndung läuft

Die Suche nach dem Attentäter wurde am Donnerstag intensiviert, und die Polizei ging von Tür zu Tür, um den Schützen zu finden.

Zwei Verdächtige wurden =zunächst festgenommen, dann aber wieder freigelassen. FBI-Direktor Kash Patel gab bekannt, dass ein Verdächtiger, der sich in Gewahrsam befand und nach einem Verhör freigelassen wurde, keine Verbindung zu der Schießerei hatte. "Unsere Ermittlungen gehen weiter und wir werden im Interesse der Transparenz weiterhin Informationen veröffentlichen", schrieb Patel auf X.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Utah erklärte, der Angriff sei "gezielt" gewesen. Der Verdächtige habe den Schuss offenbar vom Dach eines Gebäudes auf das Gelände abgefeuert, auf dem Kirk gerade mit einer großen Menschenmenge diskutierte.

Die Menge reagiert, nachdem Charlie Kirk, der Geschäftsführer und Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, am 20. September 2025 an der Utah Valley University erschossen wurde. AP Photo

Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum verurteilten den Vorfall, der im US-Repräsentantenhaus ein Wortgefecht zwischen Demokraten und Republikanern über Waffengewalt auslöste.

Der nationale Vorsitzende der Republikaner, Joe Gruters, nannte die Gewalt "entsetzlich" und forderte: "Republikaner und Demokraten müssen sich einig sein in der Verurteilung dieser Brutalität, die keinen Platz in Amerika hat."

Die ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama drückten ihr Beileid aus, Obama schrieb auf X: "Wir wissen noch nicht, was die Person motiviert hat, die Charlie Kirk erschossen hat, aber diese Art von abscheulicher Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie." Er fügte hinzu, dass er und seine Frau Michelle für Kirks Familie und insbesondere seine Frau Erika und deren zwei kleine Kinder beten.

Der 46. US-Präsident Joe Biden sagte: "In unserem Land gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Sie muss jetzt enden."

Auch die britische Außenministerin Yvette Cooper und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilten den Anschlag.

Charlie Kirk war ein vehementer Unterstützer Israels, der nur die Hamas für den Tod der Menschen im Krieg in Gaza verantwortlich machte.

"Ich habe erst vor zwei Wochen mit ihm gesprochen und ihn nach Israel eingeladen. Traurigerweise wird dieser Besuch nicht stattfinden. Wir haben einen unglaublichen Menschen verloren", sagte Netanjahu.