Massive Explosion in Munitionsfabrik in Tennessee - Tote und Vermisste

Bei einer Explosion in einer militärischen Munitionsfabrik in den USA sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche werden vermisst, teilten die Behörden am Freitag (Ortszeit) mit. Wegen weiterer Explosionen können sich die Rettungskräfte dem Unglücksort nicht nähern.

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Die Explosion, die Berichten zufolge kilometerweit entfernt zu hören und zu spüren war, ereignete sich bei Accurate Energetic Systems in Tennessee.

Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass es in einer Anlage mit acht Gebäuden, die sich über bewaldete Hügel in der Nähe von Bucksnort, einer Stadt etwa 97 Kilometer südwestlich der Bundeshauptstadt Nashville, erstreckt, Sprengstoffe herstellt und testet.

"Wir haben mehrere Personen, die derzeit nicht auffindbar sind. Wir versuchen, auf die Familien und die Situation Rücksicht zu nehmen", sagte Chris Davis, Sheriff von Humphreys County, auf einer Pressekonferenz.

"Wir haben auch einige Verstorbene."

Die Ursache der Explosion war nicht sofort bekannt, und Davis sagte, die Ermittlungen könnten noch Tage dauern.

Rauch liegt in der Luft, nachdem eine gewaltige Explosion eine militärische Sprengstoffproduktionsanlage in Hickman County erschüttert hat, 10. Oktober 2025 AP Photo

Luftaufnahmen von WTVF-TV zeigten, dass die Explosion offenbar eines der auf einem Hügel gelegenen Gebäude der Anlage ausgelöscht hat und nur noch schwelende Wrackteile übrig geblieben sind.

Rettungskräfte konnten die Anlage wegen der anhaltenden Detonationen zunächst nicht betreten, sagte David Stewart, Advanced EMT von Hickman County, am Telefon. Über Verletzte konnte er keine Angaben machen.

Accurate Energetic Systems mit Sitz im nahe gelegenen McEwan reagierte nicht sofort auf Presseanfragen.

"Dies ist eine Tragödie für unsere Gemeinde", sagte McEwens Bürgermeister Brad Rachford in einer E-Mail. Er verwies weitere Kommentare an einen Beamten des Bezirks.

Rauch füllt die Luft, nachdem eine starke Explosion eine militärische Sprengstofffabrik in Hickman County erschüttert hat, 10. Oktober 2025 AP Photo

Anwohner in Lobelville, das rund 30 Kilometer vom Unglücksort entfernt liegt, sagten, die Explosion hätte ihre Häuser erschüttert. Auf sozialen Medien wurde ein Video einer Hauskamera in Lobelville verbreitet, die ein Knallgeräusch aufgenommen hatte.

Der republikanische Abgeordnete Jody Barrett aus der Nachbarstadt Dickson zeigte sich besorgt über die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen, da das Werk ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist.

"Wir wohnen etwa 15 Meilen Luftlinie entfernt und haben es bei uns im Haus gehört", sagte Barrett. "Es hörte sich an, als ob etwas durch das Dach unseres Hauses fliegen würde.

Die Tennessee Emergency Management Agency bestätigte, dass es Opfer gab, gab aber keine Zahlen bekannt, da das Gesundheitsministerium diese noch nicht bestätigt hat, sagte Sprecherin Kristin Coulter per Telefon.