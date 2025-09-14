WERBUNG

Bei einer Explosion in einer Bar im Madrider Stadtteil Puente de Vallecas am Samstag ist ein 52-jähriger Mann kam ums Leben gekommen, mindestens 25 Personen wurden verletzt, drei davon schwer.

Der Tote wurde in den frühen Morgenstunden von der Feuerwehr im Keller des Gebäudes unter mehr als einem Meter Schutt gefunden. Die Suche wurde erst Stunden nach dem Vorfall wieder aufgenommen, nachdem die Familie mitgeteilt hatte, dass es ihr nicht gelungen war, mit ihm Kontakt aufzunehmen. An der Suche beteiligten sich auch Spezialhunde der nationalen Polizei. Die Verletzten, von denen sich zwei in einem möglicherweise schweren Zustand befinden, wurden in verschiedene Krankenhäuser der Hauptstadt gebracht, darunter La Paz und 12 de Octubre.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Verpuffung auf eine Ansammlung von Gasen zurückzuführen ist. Die Explosion verursachte Schäden am Eingang des Gebäudes und an mehreren strukturellen Bereichen. Nach Angaben des Feuerwehrchefs der Stadtverwaltung, Carlos Marín, ist das Gebäude, das aus Beton und Stahl besteht, auf einer Fläche von 50 bis 60 Quadratmetern stark beschädigt. Die Techniker müssen nun entscheiden, ob das Gebäude abgerissen werden soll.

In der Zwischenzeit wurden die Bewohner der neun Wohnungen über dem Gebäude vorübergehend umgesiedelt. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Madrid, Inma Sanz, erklärte, dass sie "mindestens einige Tage lang" außerhalb ihrer Wohnungen bleiben werden, da in der Bodenplatte zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock schwere Schäden festgestellt wurden.

"Es ist schwierig, zu einem so komplizierten Zeitpunkt endgültige Zahlen zu nennen", sagte Sanz, die darauf hinwies, dass die Zahl der Opfer und der Schäden je nach Verlauf der Ermittlungen variieren könne .