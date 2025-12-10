Grenzkonflikte zwischen Thailand und Kambodscha fordern 13 Tote

Thailand und Kambodscha schworen am Dienstag, ihre Kämpfe fortzusetzen, nachdem bei erneuten Zusammenstößen an der Grenze mindestens 13 Menschen getötet und Zehntausende in die Flucht getrieben wurden, wodurch ein von den USA unterstützter Waffenstillstand, der die tödlichen Kämpfe im Juli beendet hatte, ins Wanken geriet.

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Nach Angaben des kambodschanischen Militärs wurden bei den Kämpfen neun Zivilisten getötet und 20 verwundet, während Thailand vier getötete Soldaten und 68 Verwundete meldete, seit die Kämpfe am Sonntagabend wieder aufgenommen wurden.

Der Präsident des Senats, Hun Sen, schwor, dass Kambodscha einen erbitterten Kampf gegen Thailand führen werde, als ein zweiter Tag mit ausgedehnten Kämpfen am Dienstag zu Evakuierungen entlang der umstrittenen Grenze führte.

In einer auf Facebook und Telegram veröffentlichten Erklärung erklärte Hun Sen, Kambodscha habe nach den Angriffen vom Sonntag am Montag auf Vergeltungsmaßnahmen verzichtet, aber in der Nacht begonnen, die thailändischen Streitkräfte zu beschießen.

"Kambodscha will Frieden, aber Kambodscha ist gezwungen, zurückzuschlagen, um sein Territorium zu verteidigen", schrieb Hun Sen. Der ehemalige Premierminister, der Kambodscha fast vier Jahrzehnte lang regierte, bis er 2023 von seinem Sohn Hun Manet abgelöst wurde, gilt noch immer als faktischer Führer des Landes.

FILE - Der kambodschanische Premierminister Hun Manet, rechts, und der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul, links, reagieren während einer Unterzeichnungszeremonie am Rande des ASEAN-Gipfels Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul sagte am Dienstag, Kambodscha habe Thailand nicht wegen möglicher Verhandlungen kontaktiert und die Kämpfe würden weitergehen.

"Wir müssen tun, was wir tun müssen", sagte er. "Die Regierung wird alle Arten von Militäroperationen unterstützen, wie sie zuvor geplant waren."

Thailand behauptete, Kambodscha habe zuerst seine Stellungen angegriffen, bevor thailändische Truppen am Montag Luftangriffe entlang der Grenze flogen, und bezeichnete die Operationen als Verteidigungsmaßnahmen gegen militärische Einrichtungen.

Nach Angaben des thailändischen Militärsprechers Konteradmiral Surasant Kongsiri werden diese Operationen fortgesetzt, "bis die Angriffe aufhören".

Tausende auf beiden Seiten evakuiert

Die jüngsten Kämpfe folgten auf ein Scharmützel am Sonntag, bei dem zwei thailändische Soldaten verletzt wurden und der Waffenstillstand zerbrach, der im Juli fünf Tage lang wegen territorialer Streitigkeiten geherrscht hatte.

Bei diesen Kämpfen gab es auf beiden Seiten mindestens 48 Tote und mehr als 300.000 Zivilisten mussten evakuiert werden.

Die Bewohner der umstrittenen Grenzgebiete begannen am Montag zu Tausenden zu fliehen. Nach Angaben der thailändischen Armee wurden in vier Grenzprovinzen fast 500 Notunterkünfte eingerichtet, in denen 125.838 Menschen untergebracht sind.

Thailändische Einwohner, die nach den Zusammenstößen zwischen thailändischen und kambodschanischen Soldaten aus ihren Häusern geflohen sind, ruhen sich in einem Evakuierungszentrum in der thailändischen Provinz Surin aus, Mittwoch, 10. Dezember 2025. Sakchai Lalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

In einem Evakuierungszentrum an einer Universität in Thailands nordöstlicher Stadt Surin wurden mehr als 3.600 Menschen aus den Gefahrenzonen evakuiert. Viele von ihnen sitzen oder liegen auf dünnen Matten, einige haben am Dienstag kleine Zelte aufgestellt.

"Wir haben uns auf die Evakuierung vorbereitet. Wir waren noch nicht weg. Aber als wir Schüsse hörten, eilten wir sofort hinaus", sagte der Maniokbauer Pan-ngam Kanchangthong. "Ich war erschrocken. Wer hätte keine Angst vor Beschuss?"

Nach Angaben der kambodschanischen Behörden wurden fast 55.000 Menschen evakuiert, und es werden immer mehr.

"Ich hatte schreckliche Angst, als ich die Explosion der Granaten hörte. Zu dieser Zeit arbeitete ich in einer Bekleidungsfabrik", sagte Vach Neang, 44, ein Vater von sieben Kindern.

USA drängen auf Beendigung der Feindseligkeiten

Zwischen Kambodscha und Thailand kommt es entlang der mehr als 800 Kilometer langen Grenze immer wieder zu Spannungen.

In einigen der umstrittenen Gebiete befinden sich antike Tempel, die beide Nationen als Teil ihres Erbes betrachten, darunter der Ta Krabey-Tempel. Das kambodschanische Kulturministerium erklärte am Dienstag, thailändische Streitkräfte hätten die Stätte beschädigt.

Das thailändische Militär, das denselben Tempel aus dem 11. Jahrhundert mit seinem thailändischen Namen bezeichnete, behauptete, die kambodschanischen Streitkräfte hätten Raketenangriffe auf die nordöstliche Provinz Surin durchgeführt. Beide Behauptungen konnten nicht unabhängig voneinander bestätigt werden.

Malaysia vermittelte den Waffenstillstand, der die Kämpfe im Juli beendete, und Trump übte Druck aus, indem er den beiden Ländern drohte, ihnen die Handelsrechte zu entziehen, falls sie sich nicht daran hielten.

US-Außenminister Marco Rubio forderte am Dienstag beide Parteien auf, ihre Zusagen aus dem Friedensabkommen von Kuala Lumpur vom Oktober einzuhalten und unter anderem schwere Waffen von der Grenze zu entfernen und die Räumung von Landminen zu organisieren.

"Wir fordern nachdrücklich die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Rückkehr beider Seiten zu den in den Friedensvereinbarungen vorgesehenen deeskalierenden Maßnahmen", so Rubio in einer Erklärung.

Bei einer politischen Veranstaltung in Pennsylvania am späten Dienstag sagte Trump, er werde seinen Einfluss nutzen, um den jüngsten Konflikt zu beenden.