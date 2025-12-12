Der Vater einer israelischen Frau, die während des Angriffs auf Südisrael im Jahr 2023 von der Hamas entführt wurde, behauptet, seine Tochter sei später von einem Arzt in Gaza getötet worden.

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Avi Marciano äußerte sich erstmals öffentlich zu dem Fall. Er erklärte, er habe ein Video erhalten, das zeigt, wie ein medizinischer Mitarbeiter seiner Tochter Luft in die Venen spritzt, während sie um ihr Leben fleht.

Ein verwundeter palästinensischer Junge kommt in der Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt an, 17. Oktober 2023 AP Photo

Die 19-jährige Noa Marciano war eine von 251 Personen, die bei dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 nach Gaza verschleppt wurden. Sie gehörte zu den sieben Soldatinnen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), die vom Militärstützpunkt Nahal Oz entführt worden waren.

In Gaza-Stadt wurde Noa festgehalten. Laut Angaben des israelischen Militärs erlitt sie während eines Bombenangriffs Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. „Noa war meine älteste Tochter, und es gibt keinen Tag, an dem ich sie nicht vermisse“, sagte Marciano.

Ihre Leiche wurde schließlich aus einem Gebäude neben dem Al-Shifa-Krankenhaus geborgen, in dem sie angeblich getötet worden sein soll, und nach Israel gebracht, um dort beigesetzt zu werden. Die Hamas behauptet, sie sei bei einem Luftangriff ums Leben gekommen, doch Marciano bestreitet dies, nachdem er das Video erhalten hatte, das angeblich ihren Tod zeigt. Er beschrieb den Anblick als den „größten Albtraum, den man sich vorstellen kann“.

Labyrinth von Tunneln unter Gaza

Anfang dieser Woche führten israelische Soldaten Journalisten in eines der von der Hamas errichteten unterirdischen Tunnelnetzwerke, die den größten Teil des Gazastreifens durchziehen sollen. In der südlichen Stadt Rafah zeigten sie einen Tunnel, der als einer der wichtigsten und komplexesten gilt. Er verbindet verschiedene Städte in dem umkämpften Gebiet und wird von hochrangigen Hamas-Kommandeuren genutzt.

Ein israelischer Soldat betritt einen Hamas-Tunnel in Rafah, 8. Dezember, 2025 AP Photo

Nach israelischen Angaben hielt die Hamas die meisten Geiseln in solchen Tunneln gefangen, bis sie im Rahmen von Waffenstillstandsvereinbarungen freigelassen wurden. Die letzten noch lebenden Geiseln wurden im Rahmen eines von den USA vermittelten Waffenstillstands zurückgegeben, dessen erste Phase am 10. Oktober in Kraft trat und die fast zweijährigen Kämpfe beendete.

Israelische Vergeltungsangriffe auf die Hamas haben laut dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das der Hamas untersteht, mehr als 70.000 Palästinenser getötet. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern, berichtet aber, dass etwa die Hälfte der Toten Frauen und Kinder waren.

Israel und die Hamas stehen kurz vor dem Abschluss der ersten Phase des Waffenstillstands, die die Rückgabe aller lebenden und toten Geiseln im Austausch gegen die von Israel festgehaltenen Palästinenser vorsieht. Nur der Körper einer weiteren verstorbenen Geisel muss noch zurückgegeben werden.

Vermittler warnen jedoch, dass die zweite Phase deutlich schwieriger werden dürfte, da sie Themen wie die Entwaffnung der Hamas und den vollständigen militärischen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen beinhaltet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird Ende des Monats nach Washington reisen, um mit US-Präsident Donald Trump über die nächsten Schritte zu sprechen.