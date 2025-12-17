Bei einem Treffen mit Lesern der Zeitung La Provence warf der französische Präsident Emmanuel Macron dem sozialen Netzwerk vor, dass es sich weigere, ein von der KI erzeugtes Video zu entfernen, in dem ein Staatsstreich in Frankreich angekündigt wurde.
Der französische Präsident Emmanuel Macron ist sauer auf Facebook, nachdem am 10. Dezember eine Fake News mit 13 Millionen Aufrufen veröffentlicht wurde, die einen Staatsstreich in Frankreich ankündigte.
In einem KI-generierten Video, das die Codes eines Streaming-Nachrichtensenders aufgreift, verkündete eine Journalistin mit einem Mikrofon in der Hand vor einer aufgebrachten Menge mitten in Protesten der Landwirte:"Derzeit sprechen inoffizielle Informationen sehr wohl von einem Staatsstreich in Frankreich, der von einem Oberst, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, angeführt wird, und dem möglichen Sturz von Präsident Emmanuel Macron."
Am Dienstag erklärte der französische Präsident bei einem Treffen mit Lesern der Zeitung La Provence in Marseille, dass er Facebook um die Entfernung des Videos gebeten habe. Antwort des sozialen Netzwerks: _"_Es verstößt nicht gegen unsere Nutzungsregeln."
Emmanuel Macron gab an, eine Nachricht von einem "afrikanischen Kollegen" erhalten zu haben: "Lieber Präsident, was ist bei euch los? Ich bin sehr besorgt."
Der Élysée-Palast sagt, er habe noch nicht herausgefunden, woher das Video stammt und wer es erstellt hat. Der französische Präsident befürchtet Manipulationen und ausländische Einmischungen im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im März und den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027.