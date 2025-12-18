Selenskyj: Europa sollte USA bei Sicherheitsgarantien nicht ersetzen

Russland versuche, die Europäische Union nicht nur von den diplomatischen Verhandlungen, sondern auch aus künftigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuschließen, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Rande des EU-Gipfeltreffens in Brüssel an diesem Donnerstag auf eine Frage von Euronews betont.

WERBUNG WERBUNG

"Egal, welche Signale Russland sendet, wir verstehen, dass es die Anwesenheit der Europäer ausschließen möchte. Das ist nicht möglich", erklärte Selenskyj. Eine rechtsverbindliche Verpflichtung der europäischen Länder und die Sicherheitsgarantien der USA seien "unterschiedliche Dinge".

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs hatten am Montag bei einem Treffen in Berlin zugesagt, die Ukraine künftig vor Russland zu schützen, auch mit militärischen Mitteln. In der bisher detailliertesten Darstellung der Sicherheitsgarantien, die die europäischen Länder der Ukraine zu geben bereit sind, erklärten sie sich bereit, eine von Europa geführte "multinationale Truppe" bereitzustellen, die auf ukrainischem Boden operiert und auf der Arbeit der "Koalition der Willigen" unter dem Vorsitz Frankreichs und Großbritanniens aufbaut.

Selenskyj beeilte sich zu betonen, dass dies nicht bedeute, dass Europa im Falle eines erneuten russischen Angriffs in der Lage sein werde, mit seiner Militär-Präsenz auch zu kämpfen. Das behaupte niemand. Aber:

"Die Präsenz Europas verringert die Chancen einer Aggression durch die Russische Föderation. Die Anzahl der Länder und die Anzahl der Nationalflaggen in der Koalition der Willigen, in welchem Format auch immer, spielt keine Rolle", erklärte er auf die Frage von Euronews.

Europas Verpflichtung, der Ukraine im Falle eines zukünftigen russischen Angriffs beizustehen, sei sogar rechtlich bindend, könne aber die Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine nicht ersetzen, fügte Selenskyj hinzu.

"Wir sind nicht der Meinung, dass Europa die Vereinigten Staaten von Amerika ersetzen sollte. Und natürlich denken wir genauso über die Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten von Amerika, die Artikel 5 ähnlich sein werden, und wir werden keine europäische Unterstützung brauchen."

"Wenn wir über Artikel 5, die NATO, sprechen, verstehen wir, dass dies eine Antwort auf eine Aggression ist. Und wir werden diese Details mit unseren Partnern besprechen", sagte er und räumte ein, dass noch nicht alle Details geklärt und vereinbart sind:

"Was werden die Vereinigten Staaten tun, wenn Russland erneut eine Aggression startet? Was werden diese Sicherheitsgarantien bewirken? Wie werden sie funktionieren? Wie werden alle Partner zusammenarbeiten? Wie genau werden sie Moskau aufhalten? Ich denke, wir brauchen eine Antwort darauf. Sie muss nicht öffentlich sein, aber sie sollte in Dokumenten enthalten sein."

Für die Ukraine ist jedoch klar, dass auch die US-Garantien rechtsverbindlich sein müssen.

"Wir verstehen, dass es einen rechtsverbindlichen Artikel geben muss, Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten von Amerika, die vom US-Kongress unterstützt werden müssen", schloss Selenskyj.