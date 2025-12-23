Spanien: Zwei Polen sollen Deutsche getötet haben

Die Guardia Civil hat einen groß angelegten Polizeieinsatz gestartet. Zuvor wurden am Montagabend gegen 18 Uhr in der spanischen Region Valencia zwei tote Männer sowie ein dritter Mann mit schweren Verletzungen entdeckt. Konkret seien sie im Stadtteil La Marina von Elche, nahe dem Strand El Pinet gefunden worden.

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Ein Anwohner hatte die Behörden alarmiert, nachdem er beobachtet hatte, wie mehrere Personen versuchten, die offenbar leblosen Körper in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug zu laden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den beiden Todesopfern und dem Schwerverletzten um deutsche Staatsangehörige.

Alle drei Männer wurden in das Allgemeine Krankenhaus von Elche gebracht. Dort wurden zwei von ihnen für tot erklärt, während der dritte weiterhin in kritischem Zustand behandelt wird.

Die beiden mutmaßlichen Täter, polnische Staatsangehörige mit Vorstrafen, sollen sich in einem Haus in einem abgelegenen Bereich der Urbanisation La Marina verschanzt haben. Eine Festnahme ist bislang jedoch nicht erfolgt.

Vor Ort ist eine Spezialeinheit der Guardia Civil im Einsatz, die auf Hochrisikooperationen und Geiselbefreiungen spezialisiert ist. Rund um das Anwesen ist ein Sicherheitsbereich eingerichtet worden, um die Verdächtigen festzunehmen, ohne Anwohner oder Einsatzkräfte zu gefährden.