Die Staats- und Regierungschefs von rund 35 Ländern treffen sich derzeit in Paris, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu erörtern, die eine entscheidende Komponente eines künftigen Friedensabkommens zur Beendigung der russischen Invasion darstellen.

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Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte in seiner Neujahrsansprache, dass "feste Zusagen" erwartet werden, um die Ukraine vor weiteren russischen Angriffen zu schützen, nachdem ein Abkommen ausgehandelt wurde.

"Am 6. Januar in Paris werden viele europäische Staaten und Verbündete konkrete Verpflichtungen eingehen, um die Ukraine zu schützen und einen gerechten und dauerhaften Frieden auf unserem europäischen Kontinent zu gewährleisten", sagte Macron.

Es wird erwartet, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Donald Trumps Berater Jared Kushner an einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Paris teilnehmen werden.

Am 3. Januar trafen sich die nationalen Sicherheitsberater Europas in Kyjiw, um einen möglichen Friedensplan für die Ukraine zu erörtern.

Nach diesen Gesprächen erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine bereite sich sowohl auf die Möglichkeit eines Friedensabkommens als auch auf die Notwendigkeit vor, das Land weiterhin gegen russische Aggressionen zu verteidigen.

Was steht in Paris auf der Tagesordnung?

Die Diskussion über die Sicherheitsgarantien wird an die gemeinsame Erklärung anknüpfen, die von einer Gruppe europäischer Staats- und Regierungschefs nach einem Treffen in Berlin im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Die Staats- und Regierungschefs werden sich auf langfristige Verpflichtungen für die Ukraine konzentrieren, die darauf abzielen, Russland in Zukunft von Angriffen oder Invasionen abzuhalten.

Zusammen mit einer anhaltenden militärischen und politischen Unterstützung des Westens werden sie sowohl von Kyjiw als auch von Washington als entscheidender Bestandteil eines möglichen Friedensabkommens angesehen.

Die Zusage, die Vergleiche mit dem NATO-Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung zog, wird als grundlegend angesehen, um Kyjiw davon zu überzeugen, sein in der Verfassung verankertes Bestreben, dem transatlantischen Bündnis beizutreten, im Austausch für eine glaubwürdige und robuste Abschreckung aufzugeben.

Die mit Artikel 5 vergleichbare Garantie wäre für die europäischen Regierungen von großer Tragweite und erfordert die Zustimmung ihrer nationalen Parlamente, ein Prozess, der immer mit Risiken verbunden ist. Eine Zustimmung des US-Kongresses könnte dazu beitragen, die anhaltenden Vorbehalte einiger europäischer Länder zu zerstreuen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy mit westlichen Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt in Berlin, 15. Dezember 2025 AP Photo/Markus Schreiber, Pool

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit an den Sicherheitsgarantien ist der Mechanismus zur Überprüfung möglicher Verstöße gegen einen künftigen Waffenstillstand und zur Zuweisung der Verantwortung, da ein einmal festgestellter Verstoß die Artikel 5 ähnliche Bestimmung auslösen könnte. Das vorgeschlagene System sieht den Einsatz von Hightech an der Kontaktlinie vor.

Eine weitere Ebene der Sicherheitsgarantien ist der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Der derzeitige 20-Punkte-Friedensplan sieht eine Aufnahme bis Januar 2027 vor, was viele Beamte der Europäischen Kommission für unrealistisch und nicht realisierbar halten. Das Datum wird sich höchstwahrscheinlich ändern und zu einem ehrgeizigen Ziel werden, wobei der Beitritt der Ukraine in Etappen erfolgen soll, um eine Störung z. B. der Agrarmärkte zu vermeiden.

Für Kyjiw hat ein Beitrittsdatum im endgültigen Text oberste Priorität, da es dazu beitragen könnte, den Schmerz über territoriale Zugeständnisse zu mildern und ein positives Ergebnis in einem eventuellen Referendum zu erleichtern.

Die US-Regierung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Europa mehr Verantwortung für die künftige Sicherheit der Ukraine übernehmen sollte.

Nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Selenskyj in Florida im Dezember deutete der US-Präsident an, dass es ein "starkes" Sicherheitsabkommen für die Ukraine geben werde, und sagte, dass "die europäischen Nationen sehr stark involviert sind."

"Ich habe das Gefühl, dass die europäischen Staaten wirklich großartig waren und dass sie sich sehr für dieses Treffen und für eine Einigung eingesetzt haben. Sie sind alle großartige Menschen", sagte Trump.

Einer der umstrittensten Punkte, die in Paris besprochen werden sollen, ist die Möglichkeit der Stationierung von Truppen in der Ukraine oder in der Nähe der Ukraine, aber weit weg von den Frontlinien.

Russland hat erklärt, es werde keine Truppen aus NATO-Ländern auf ukrainischem Boden akzeptieren.

Friedensplan für die Ukraine

Nach den Gesprächen mit Trump in Mar-a-Lago sagte der ukrainische Präsident, dass die Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine "zu 100 % vereinbart" seien.

"Wir haben große Erfolge erzielt, der 20-Punkte-Friedensplan ist zu 90 % vereinbart und die Sicherheitsgarantien zwischen den USA und der Ukraine sind zu 100 % vereinbart", sagte Selenskyj vor Reportern.

"Die Sicherheitsgarantien der USA, Europas und der Ukraine sind fast vereinbart. Über die militärische Dimension ist man sich zu 100 % einig".

Menschen blicken auf eine beschädigte Privatklinik, nachdem eine russische Drohne ein Krankenhaus in Kyjiw getroffen hat, bei dem ein Patient getötet wurde, 5. Januar 2026 AP Photo

Selenskyj sagte, dass nach dem Treffen in Paris eine Einigung über die Dokumente "auf der Ebene aller Staats- und Regierungschefs" erwartet wird und erst dann ein Treffen mit Trump und den europäischen Staats- und Regierungschefs geplant wird.

Selenskyj erklärte den Journalisten im WhatsApp-Chat des Präsidenten auch, dass es nach einem Treffen mit Trump und den Europäern, "wenn alles Schritt für Schritt geht, ein Treffen in dem einen oder anderen Format mit den Russen geben wird."