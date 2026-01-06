Die USA haben sich mit dem kleinen Inselstaat Dominica in der Karibik darauf geeinigt, dass Asylbewerber aus den Vereinigten Staaten dorthin abgeschoben werden. Um den Deal zu erreichen, hatte die Regierung von Donald Trump Druck ausgeübt, indem sie die Visa und Einreisen in die USA für den Karibikstaat einschränkten.

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Dominicas Premierminister Roosevelt Skerrit bezeichnete die Vereinbarung als "einen der wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit". Details zu dem Deal nannte er nicht, auch nicht, wann die USA die ersten Ausländer auf die Insel bringen wollen.

Auf Dominica zwischen den französischen Überseegebieten Guadeloupe im Norden und Martinique im Süden leben rund 72.000 Menschen. Die Insel ist etwa 49 km lang und 23 km breit. Der Name kommt daher, dass Christoph Kolumbus die Insel an einem Sonntag entdeckt hat.

Der dominikanische Premierminister betonte, dass in Gesprächen mit dem US-Außenministerium Beschränkungen für die Aufnahme von Personen mit gewalttätigem Hintergrund vereinbart worden seien.

Dominicas Premierminister Roosevelt Skerrit am 20. November 2024 Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Es müsse vermieden werden, gewalttätige Personen oder Personen, die die Sicherheit Dominicas gefährden, aufzunehmen, so Skerrit.

Bewohner von Dominica sind in Sorge

Laut dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei des Landes, Thomson Fontaine, hat die Ankündigung viele Einheimische beunruhigt. Die Menschen fragten sich, ob das kleine karibische Land über genügend Ressourcen verfügt, um Asylsuchende aus den USA aufzunehmen.

"Der Premierminister hat der dominikanischen Öffentlichkeit immer noch nicht erklärt, was er genau zugesagt hat, was die Anzahl der Personen angeht, die nach Dominica kommen werden, wo sie untergebracht werden und wie sie versorgt werden", kritisierte Fontaine im Gespräch mit der Agentur AP.

US-Regierung übt weiter Druck aus

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ähnliche Abkommen mit Ländern wie Belize und Paraguay unterzeichnet. Und sie übt weiterhin Druck auf Länder in Lateinamerika und Afrika aus, die Asylsuchende aus den USA aufnehmen sollten.

Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves, mit US-Außenminister Marco Rubio und Premierminister von Dominica, Roosevelt Skerrit, 6. Mai 2025 Kevin Wolf/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Der Inselstaat Antigua und Barbuda kündigte am Montag an, eine von den USA vorgeschlagene unverbindliche Absichtserklärung zu unterzeichnen, "als Teil ihrer globalen Bemühungen, die Verantwortung für Flüchtlinge, die sich bereits in ihrem Hoheitsgebiet befinden, zu teilen". Dieser Inselstaat liegt nördlich von Dominica.

Auch die Regierung von Antigua und Barbuda will keine Personen mit Vorstrafen aufnehmen.

Im Dezember hatte die Trump-Administration angekündigt, dass weiteren 20 Länder Reisebeschränkungen auferlegt werden, darunter Dominica sowie Antigua und Barbuda, die einzigen karibischen Staaten auf dieser Liste. Die erschwerten Einreiseregeln traten am Neujahrstag 2026 in Kraft.