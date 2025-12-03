US-Präsident Donald Trump hat gesagt, er wolle keine somalischen Einwanderer im Land haben, da die Einwohner der ostafrikanischen Nation wenig zur Entwicklung der Vereinigten Staaten beitrügen.

"Ich will sie nicht in unserem Land haben. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, OK. Jemand wird sagen: 'Oh, das ist politisch nicht korrekt'. Aber das ist mir egal. Ich will sie nicht in unserem Land haben." sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung.

US-Medienberichten zufolge hat die Trump-Administration die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) angewiesen, undokumentierte somalische Einwanderer in der Region Twin-Cities von Minnesota ins Visier zu nehmen, wo sich eine der größten somalischen Gemeinden der USA befindet. CBS berichtet, dass Hunderte von Menschen betroffen sein könnten, wenn die Aktion diese Woche beginnt.

Trumps abfällige Äußerungen fielen wenige Tage, nachdem seine Regierung angekündigt hatte, nach den Schüssen auf zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington alle Asylentscheidungen auszusetzen.

Der Verdächtige bei dem Vorfall in der vergangenen Woche stammt ursprünglich aus Afghanistan, aber der US-Präsident nutzte den Moment, um über Einwanderer aus anderen Ländern, einschließlich Somalia, zu sinnieren.

"Sie tragen nichts bei. Ich will sie nicht in unserem Land haben", sagte Trump zu Reportern am Ende der langen Kabinettssitzung. Er fügte hinzu: "Ihr Land ist nicht ohne Grund schlecht. Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land haben".

Er forderte die Somalier auf, "dorthin zurückzugehen, wo sie herkommen, und es in Ordnung zu bringen", bevor er die Abgeordnete Ilhan Omar kritisierte, eine Demokratin aus Minnesota, die 1995 als Kind aus Somalia eingewandert war.

Trump kritisiert Abgeordnete Ilhan Omar

Seit Jahren kritisiert Trump die Abgeordnete Omar. Doch letzte Woche verschärfte er seine Angriffe auf Somalier in den sozialen Medien, nachdem Christopher Rufo, ein konservativer Aktivist, in einer Zeitschrift unbegründete Behauptungen unter Berufung auf ungenannte Quellen veröffentlicht hatte, wonach aus Programmen in Minnesota gestohlene Gelder an al-Shabab geflossen seien. Diese mit Al-Qaida verbundene militante Gruppe kontrolliert Teile Somalias.

Letzte Woche schwor Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien, Somalier "dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen", und behauptete, Minnesota, die Heimat der größten somalischen Gemeinde in den Vereinigten Staaten, sei "ein Zentrum für betrügerische Geldwäscheaktivitäten".

Er versprach ausdrücklich, den vorübergehenden Rechtsschutz für die in Minnesota lebenden Somalier aufzuheben, was in der tief verwurzelten Einwanderergemeinde des Bundesstaates Ängste auslöst und Zweifel daran aufkommen lässt, ob das Weiße Haus die rechtliche Befugnis hat, die Richtlinie wie beschrieben zu erlassen.

Am Dienstag schlug Omar in den sozialen Medien zurück und sagte in Bezug auf Trump: "Seine Besessenheit von mir ist unheimlich. Ich hoffe, er bekommt die Hilfe, die er dringend braucht".

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, nannte Trumps Botschaft "falsch" und sagte, somalische Einwanderer hätten zur Verbesserung seiner Gemeinde beigetragen.

Trumps Entscheidung, den vorübergehenden rechtlichen Schutz für in Minnesota lebende Somalier aufzuheben, stieß bei einigen Staatsoberhäuptern und Einwanderungsexperten sofort auf Ablehnung. Sie bezeichneten seine Ankündigung als rechtlich zweifelhaften Versuch, Misstrauen gegenüber der somalischen Gemeinschaft in Minnesota zu säen.

Der Schritt würde nur einen winzigen Teil der Zehntausenden von Somaliern betreffen, die in Minnesota leben. Ein im August für den Kongress erstellter Bericht bezifferte die Zahl der Somalier, die landesweit unter den vorübergehenden Schutzstatus fallen, auf lediglich 705.

Somalier sind seit den 1990er Jahren nach Minnesota und in andere Bundesstaaten gekommen, oft als Flüchtlinge. Trump machte keinen Unterschied zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern.