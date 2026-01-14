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Istanbul: Häftling servierte Tee - und verhinderte tödliche Schüsse

Regionales Berufungsgericht Istanbul, 27. Februar 2025
Regionales Berufungsgericht Istanbul, 27. Februar 2025 Copyright  CC BY 4.0/Kadı
Copyright CC BY 4.0/Kadı
Von Gavin Blackburn
Zuerst veröffentlicht am
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Eine türkische Richterin erlitt schwere Verletzungen, als ihr Ex-Mann im Gerichtssaal das Feuer eröffnete und sie in die Leiste traf. Sie hatte Glück im Unglück.

Eine Richterin ist am Dienstag in einem Istanbuler Gerichtsgebäude von ihrem Ex-Mann, einem Staatsanwalt, angeschossen worden. Ein Häftling auf Bewährung, der einen Tag in Freiheit war und Tee servierte, hinderte den Mann daran, seine Waffe ein zweites Mal abzufeuern, berichteten türkische Medien.

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Der Vorfall ereignete sich in einem Berufungsgericht gegen 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ), so die Nachrichtenagentur DHA.

Die Richterin erlitt schwere Verletzungen, als ihr Ex-Mann das Feuer eröffnete und sie in die Leiste traf, berichtete die Zeitung Sözcü. Er wollte erneut schießen, wurde aber von einem Mann gestoppt, der Tee servierte, einem Häftling, der auf Bewährung entlassen worden war und im Gericht arbeitete, so die beiden Quellen.

Die Richterin erhielt am Tatort erste Hilfe, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde ihr Zustand als stabil bezeichnet.

Frauen protestieren mit Plakaten gegen die Entscheidung der Regierung, aus der Istanbul-Konvention auszutreten, in Istanbul, 4. Juli 2021
Frauen protestieren mit Plakaten gegen die Entscheidung der Regierung, aus der Istanbuler Konvention auszutreten, in Istanbul, 4. Juli 2021 AP Photo

Ihr Ex-Mann wurde verhaftet und sollte später am Dienstag vor dem Istanbuler Hauptgericht erscheinen.

Der Vorfall wurde von der Plattform "We Will Stop Femicides" scharf verurteilt.

"Eine Richterin wurde von ihrem ehemaligen Ehemann, einem Staatsanwalt, vor den Augen aller Anwesenden im Istanbuler Kartal Anatolian Courthouse, dem Ort, an dem die Täter bestraft werden sollten, mit einer Schusswaffe angeschossen", hieß es in einer Erklärung auf X.

"Frauen können sogar in Gerichtsgebäuden erschossen werden."

Die Türkei erhebt keine offiziellen Zahlen über Femizide und überlässt diese Aufgabe Frauenorganisationen, die Daten über Morde und andere verdächtige Todesfälle aus Presseberichten sammeln.

Die von "We Will Stop Femicides" zusammengestellten Zahlen zeigen, dass im Jahr 2025 294 Frauen von Männern getötet wurden und 297 Frauen unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurden.

Frauen nehmen an einer Demonstration gegen die Entscheidung der Regierung teil, aus der Istanbuler Konvention auszutreten, 1. Juli 2021 in Istanbul
Frauen nehmen an einem Protest gegen die Entscheidung der Regierung teil, aus der Istanbul-Konvention auszutreten, 1. Juli 2021 in Istanbul AP Photo

Davon wurden etwas mehr als 35 % von ihren Ehemännern getötet. 57 % wurden mit Schusswaffen getötet.

Rechtsgruppen klagen, dass die Zahl der Todesfälle, die als verdächtig oder als Selbstmord eingestuft werden, in der Türkei gestiegen ist, seit Ankara 2021 aus einer internationalen Konvention über Gewalt gegen Frauen ausgetreten ist. Dieses als Istanbul-Konvention bekannte Abkommen verpflichtet die Länder, Gesetze zur Verhinderung und Verfolgung von Gewalt gegen Frauen zu erlassen.

Weitere Quellen • AFP

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