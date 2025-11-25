Video. Istanbul-Protest fordert Rückkehr der Türkei zur Istanbul-Konvention

In Istanbul kamen am Dienstag Hunderte Menschen zusammen. Sie begingen den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
Viele liefen trotz Straßensperrungen zum Taksim-Platz. Sie trugen Schilder und forderten besseren Schutz für Frauen in der Türkei.
Die Menge bekräftigte die Forderung, dass das Land zur Istanbul-Konvention zurückkehrt. Das europäische Abkommen legt klare Regeln fest, um Gewalt zu verhindern und Betroffene zu unterstützen.
Die Türkei hat die Konvention 2011 mitinitiiert. Später zog sie sich daraus zurück. Das löste jahrelange Kritik von Menschenrechtsgruppen aus. Aktivistinnen und Aktivisten sagen, die Lage bleibe akut.
Sie verweisen auf zunehmende Berichte über Gewalt und auf zu wenige Anlaufstellen für Frauen, die Schutz suchen. Für viele auf der Straße war die Botschaft klar: Der Schutz muss besser werden, und aus Versprechen muss Handeln folgen.