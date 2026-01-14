Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat sich am Mittwoch öffentlich für Grönland ausgesprochen. Die arktische Insel, mit deren Annexion US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, gehöre dem dortigen Volk, sagte sie.

"Für mich ist es wichtig, dass die Grönländerinnen und Grönländer wissen, dass wir ihre Wünsche und Interessen respektieren und dass sie auf uns zählen können", erklärte von der Leyen auf einer Pressekonferenz in Brüssel, und zwar "durch Taten und nicht nur durch Worte".

Ihre Äußerungen fallen in eine Phase erhöhter diplomatischer Spannungen. Am selben Tag sollten US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio im Weißen Haus den dänischen Außenminister sowie seine grönländische Amtskollegin empfangen.

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte Journalisten, er und die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt hätten um ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump gebeten. Hintergrund seien dessen zuletzt verschärfte Drohungen, das selbstverwaltete dänische Territorium annektieren zu wollen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, spricht während einer Medienkonferenz auf dem EU-Gipfel in Brüssel, 19. Dezember 2025 AP Photo

"Wir haben uns um dieses Treffen bemüht, um diese ganze Diskussion in einen Raum zu verlagern, in dem wir uns gegenseitig in die Augen sehen und über diese Dinge sprechen können", sagte Rasmussen am Dienstag in Kopenhagen.

Die Spannungen zwischen den USA, Dänemark und Grönland haben in diesem Monat stark zugenommen, da Trump und seine Regierung das Thema weiter vorantreiben.

Der US-Präsident hat sich wiederholt geweigert, den Einsatz militärischer Gewalt zur Einnahme der Insel auszuschließen. Trump sagte am Mittwoch, die Kontrolle der USA über Grönland sei für sein geplantes Luft- und Raketenabwehrsystem Golden Dome unerlässlich.

"Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Es ist lebenswichtig für die Goldene Kuppel, die wir bauen", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Screenshot von Donald Trumps Truth Social-Konto https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Die NATO wird viel eindrucksvoller und effektiver, wenn Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten ist. Alles, was darunter liegt, ist inakzeptabel.", so Trump weiter.

Dänemarks Verteidigungsminister sagte am Mittwoch, dass das Land seine militärische Präsenz in dem arktischen Gebiet "verstärken" werde und im Dialog mit den Verbündeten in der NATO stehe.

"Wir werden unsere militärische Präsenz in Grönland weiter verstärken, aber wir werden uns auch innerhalb der NATO noch stärker auf mehr Übungen und eine erhöhte NATO-Präsenz in der Arktis konzentrieren", sagte Troels Lund Poulsen.

Lund Poulsen fügte hinzu, dass Dänemark "einen laufenden Dialog mit seinen Verbündeten über neue und verstärkte Aktivitäten im Jahr 2026 führt."

Trump spottete am Montag über die grönländischen Sicherheitskräfte und sagte: "Wissen Sie, was ihre Verteidigung ist, zwei Hundeschlitten", während er behauptete, dass Russland und China "Zerstörer und U-Boote überall haben."

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, ihr Land stehe vor einem "entscheidenden Moment" in der diplomatischen Auseinandersetzung mit den USA über Grönland und warnte, dass die gewaltsame Inbesitznahme der Insel durch Washington das Ende der NATO bedeuten würde.