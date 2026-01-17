Kraftpaket in der Ostsee: Polen tauft 200 Meter lange Fähre

Die "Jantar Unity" ist eine fast 200 Meter lange Fähre, die rund 400 Passagiere und fast 270 Lastwagen befördern kann. Das Schiff wurde in der Danziger Reparaturwerft für die polnische Reederei Unity Line gebaut. Das Schiff wurde unter Einsatz moderner Technologien konzipiert: Es wird von vier Flüssigerdgasmotoren (LNG) angetrieben, die von einem Batteriesystem unterstützt werden, das die Abgasemissionen reduziert und den Reisekomfort verbessert.

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Die offizielle Taufe der Fähre findet am Samstag um 15:00 Uhr in Szczecin statt.

Jantar Unity. "Polnisches Kraftpaket auf der Ostsee"

"Jantar Unity. Polnisches Kraftpaket auf der Ostsee", kommentierte der Premierminister der polnischen Regierung, Donald Tusk, auf der Plattform X.

Obwohl die "Jantar Unity" von der polnischen Regierung als Leuchtturmprojekt für die polnische Schifffahrt präsentiert wird, gibt es Diskussionen um die Investition. Die Fähre wird als "polnisch" beworben - in polnischen Werften und für eine polnische Reederei gebaut - und ihr Debüt soll die Verkehrssicherheit und die logistische Unabhängigkeit des Landes stärken. Die Tatsache, dass das Schiff unter zyprischer Flagge fährt, könnte jedoch Zweifel aufkommen lassen .

Kontroversen gibt es auch in der politischen Diskussion um den Bau der Jantar Unity. Parlamentarier der Partei Recht und Gerechtigkeit behaupten, dass es ihre Regierung war, die mit dem Bau der Fähre begonnen hat.

Politiker der derzeit regierenden Koalition kritisieren diese Aussage als vereinfachend und irreführend.

Die Jungfernfahrt der Jantar Unity

Die Jantar Unity wird Ende Januar zu ihren ersten regulären Fahrten aufbrechen. Die erste Fahrt mit Passagieren ist für den 20. Januar auf der Strecke Swinoujscie-Trelleborg geplant, mit einer voraussichtlichen Fahrzeit von etwa 6,5 Stunden.

Das Schiff soll ein Symbol für die moderne und wettbewerbsfähige polnische Fährschifffahrt werden und zur Entwicklung des Seeverkehrs und zur Stärkung der Bedeutung Polens in der Ostsee beitragen. Sein Erfolg wird sowohl für die Wirtschaft als auch für das Image Polens eine Rolle spielen.