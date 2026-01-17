Ein heikler Demo-Samstag: In Leipzig veranstalten Linke heute Anti-Israel-Demos. Der sächsische Verfassungsschutz rechnet mit gegenseitigen Störaktionen, wie die ZEIT berichtet. Die Polizei plant einen Großeinsatz.

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Acht Demos angemeldet

Die Versammlungsbehörde rechnet mit acht Kundgebungen im Stadtteil Connewitz. Es werden sich zwei Lager mit gegensätzlichen Auffassungen zum Nahostkonflikt gegenüberstehen. Auch die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" habe eine Demo angemeldet.

Bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet

Die anti-israelische Oranisation "Handala Leipzig" wird unter dem Motto "Antifa means: Free Palestine" in Connewitz demonstrieren. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft.

Die Stadt Leipzig hat eine Allgemeinverfügung erlassen, in der es waffenähnliche Gegenstände, Farbbeutel, Gasflaschen und Pyrotechnik verbietet.

"Im Zuge dieser Konfrontation wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu verbalen und auch körperlichen Übergriffen unter den Teilnehmern und Organisatoren, aber auch gegenüber den im Versammlungsgeschehen eingesetzten Polizeibeamten kommen", heißt es darin.

Welche Gruppierungen treffen aufeinander?

Erwartet werden vor allem Anhänger der so genannten "Migrantifa" - Ein Sammelbegriff, der diejenigen bezeichnet, die den "Westen" ablehnen. Die Gruppe besteht jedoch nicht nur aus Einwanderern: Die Anhänger stehen Muslimen im globalen Süden positiv gegenüber und verklären auch Islamisten wie die Hamas oder die Hisbollah als „antiimperialistische Kräfte", schreibt der Tagesspiegel.

Im Kulturzentrum "Conne Island" sollen sich hingegen Pro-Israelis treffen. Dort will die Migrantifa vorbeilaufen, heißt es.

In Connewitz versammeln sich vor allem proisraelische und islamkritische Gruppen.

Auch Rechtsextreme werden erwartet.

Die Lage wird dadurch erschwert, dass tausende Fußballfans unterwegs sein werden: Am Abend spielt RB Leipzig gegen Bayern München.

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Für die Demonstrationen werde überregional mobilisiert. In Leipzig werden bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet.