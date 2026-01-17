Erhöhte Alarmbereitschaft: EU warnt jetzt vor Flügen über Iran

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat am Freitag ein Bulletin herausgegeben, in dem sie EU-Fluggesellschaften rät, den iranischen Luftraum nicht zu durchfliegen. Die Agentur begründet diese Maßnahme damit, dass "das Vorhandensein und der mögliche Einsatz eines breiten Spektrums von Waffen und Luftabwehrsystemen" ein Hochrisikoszenario für zivile Flüge darstelle.

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Laut EASA haben das Klima der Spannungen und die Möglichkeit eines militärischen Vorgehens der Vereinigten Staaten die iranischen Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, was die Wahrscheinlichkeit einer Fehlidentifizierung von Verkehrsflugzeugen erhöht. Am Mittwoch sperrte der Iran seinen Luftraum für fünf Stunden und erlaubte nur internationale Flüge von und nach dem Land.

Die Empfehlungen des europäischen Gremiums an die Fluggesellschaften lauten wie folgt:

Fliegen Sie nicht innerhalb des iranischen Luftraums, FIR Teheran (OIIX), egal in welcher Höhe oder auf welcher Flughöhe.

Seien Sie vorsichtig und erstellen Sie Notfallpläne für den Betrieb und die Routenplanung im Luftraum der Nachbarländer, insbesondere dort, wo sich US-Militärstützpunkte befinden.

Beobachten Sie die Entwicklungen im Luftraum in der Region genau und halten Sie sich über alle verfügbaren Luftfahrtpublikationen über die Region auf dem Laufenden, einschließlich der Informationen, die über die Europäische Plattform für Informationsaustausch und Zusammenarbeit in Konfliktzonen ausgetauscht werden, sowie über alle verfügbaren Leitlinien oder Anweisungen ihrer nationalen Behörden.

Trump dementiert Druck zur Verhinderung eines Angriffs

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, niemand habe ihn davon überzeugt, eine Militäroffensive gegen den Iran zu vermeiden. "Ich habe mich selbst überzeugt", antwortete er Reportern, die ihn nach angeblichem Druck aus arabischen Ländern oder Israel fragten.

Einen Tag zuvor hatte das Weiße Haus berichtet, dass der Iran 800 Hinrichtungen ausgesetzt hat, nachdem Trump vor "schwerwiegenden Konsequenzen" gewarnt hatte, falls Teheran weiterhin gegen Demonstranten vorgeht. Das Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran und mehrere Kommandeure der Revolutionsgarden, die beschuldigt werden, Gewalt gegen Demonstranten anzuordnen.

Mehr als 3.400 Tote bei Protesten

Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights hat mindestens 3.428 Todesopfer unter den Demonstranten durch die Sicherheitskräfte dokumentiert, warnt jedoch davor, dass die tatsächliche Zahl noch viel höher sein könnte.

Die Proteste begannen am 28. Dezember 2025 auf dem Teheraner Basar wegen des fallenden Rial und der Inflation, haben sich aber zu einer Bewegung gegen das seit 1979 herrschende Regime der Ayatollahs entwickelt . Auf einigen Demonstrationen wurde die Wiedereinsetzung der Monarchie gefordert.