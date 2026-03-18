Ein Gericht in Warschau hat entschieden, den russischen Archäologen Oleksandr Butyagin an die Ukraine auszuliefern. Dort wird ihm vorgeworfen, auf der besetzten Krim illegale archäologische Forschungen durchgeführt und Kulturerbestätten beschädigt zu haben. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 200 Millionen Hrywnja (etwa 4,5 Millionen Euro) geschätzt.

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Gesuchter Dozent

Butyagin, Leiter der Abteilung für antike Archäologie der nördlichen Schwarzmeerregion am Staatlichen Eremitage-Museum, wurde im Dezember 2025 in Warschau durch den polnischen Inlandsgeheimdienst ABW festgenommen. Grundlage war ein internationaler Haftbefehl, den die Ukraine ein Jahr zuvor erlassen hatte. Obwohl ihm dieser bekannt war, setzte er seine Auslandsreisen für Vorträge fort.

Er wurde in Polen während eines Transits von Amsterdam nach Belgrad festgenommen und anschließend per Gerichtsbeschluss in Untersuchungshaft genommen. Kyjiw bemüht sich seitdem um seine Auslieferung.

Seit 1999 leitete Butyagin die Eremitage-Expedition zur Ausgrabungsstätte der antiken Stadt Mirmekion, die im 6. Jahrhundert v. Chr. von Griechen auf der Krim gegründet wurde. Bis 2014 arbeiteten russische Archäologen dort mit Genehmigung aus Kyjiw. Nach der Annexion der Krim erklärte Russland Mirmekion zum eigenen Kulturerbe und setzte die Ausgrabungen ohne Zustimmung der Ukraine fort. Dies verstößt gegen das Zweite Protokoll zum Haager Übereinkommen zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

In einem Interview mit der BBC erklärte Butyagin kürzlich, er habe seine Arbeit fortgesetzt, weil er sie "im Interesse des Denkmals" für notwendig gehalten habe. Er habe "nicht im Interesse eines bestimmten Landes oder einer politischen Gruppe, sondern im Interesse der Weltwissenschaft" gehandelt. Nach 2014 habe die Eremitage die Grabungsgenehmigungen in Moskau beantragt – orientiert daran, "wer die Stätte faktisch kontrollierte".

Im Sommer 2022 entdeckte sein Team Berichten zufolge 30 Goldmünzen in Mirmekion, darunter 26 mit dem Namen Alexanders des Großen.

Verteidigungslinie

Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz bedeutet jedoch nicht, dass Butyagin sofort ausgeliefert wird. Seine Verteidigung kündigte an, Berufung einzulegen. Laut dem Telegram-Kanal "Anwalt von Alexander Butyagin" wollen die Anwälte nachweisen, dass es in den Ermittlungsakten keine Belege für die Zerstörung der Stätte und keine belastbaren Angaben zur Schadenshöhe gibt.

Die Krim. Blick auf Chersonesos Taurica, eine antike Polis an der nördlichen Schwarzmeerküste. Demonstrationsfoto AP Photo

Zudem äußern sie die Sorge, dass im Falle einer Auslieferung Butyagins Gesundheit und Leben gefährdet sein könnten.

Nach seiner Festnahme wurde in sozialen Netzwerken eine Spendenkampagne für seine Verteidigung gestartet. Russische Medien berichteten, dass Unterstützer – darunter Kollegen und Wissenschaftler – mehr als 60.000 Dollar gesammelt hätten. Vor Prozessbeginn erklärte Butyagin, er fühle sich gut, rechne jedoch nicht mit einem für ihn positiven Urteil. Moskau bezeichnet den Fall als "absolute juristische Willkür".

Ihm drohen Jahre Haft

In der Ukraine drohen Butyagin bis zu fünf Jahre Haft. Russische Behörden erklärten, sie würden sich um seine Rückkehr bemühen.

Zahlreiche Vertreter der russischsprachigen Wissenschafts- und Kulturszene stellten sich nach seiner Festnahme hinter ihn und verwiesen auf seine wissenschaftlichen Verdienste.

So sagte der Historiker und Journalist Arsenij Vesnin in einem Interview mit Radio Liberty, archäologische Arbeit sei eng mit Territorien verbunden, deren Zugehörigkeit sich mitunter ändere – "und das ist nicht die Schuld der Wissenschaftler". Butyagin unterstütze weder die Annexion noch den Krieg. Die Funde aus früheren Expeditionen seien zudem auf der Krim geblieben, im Museum von Kertsch.

Gleichzeitig räumte die ehemalige Vertreterin des ukrainischen Präsidenten für die Autonome Republik Krim, Tamila Tashewa, 2023 ein, dass russische Archäologen bei illegalen Ausgrabungen bis zu 80.000 Artefakte entwendet haben könnten.

Die ukrainische Staatsanwaltschaft bezeichnete die Aktivitäten russischer Wissenschaftler als Verstoß gegen das Völkerrecht, "das es Besatzungsmächten verbietet, die Kulturlandschaft besetzter Gebiete zu verändern". Zudem werde Archäologie auf der Krim gezielt als Propagandainstrument zur Rechtfertigung der Besatzung eingesetzt.