Weißrussland sei weiterhin gezwungen, als russisches Generalgouvernement zu existieren, und der Spion Alexander Lukaschenko - der Präsident von Belarus - habe mehr Rechte als das weißrussische Volk. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede in Vilnius bei einer Zeremonie zum Jahrestag des Aufstands von 1863/64, die sich vor allem an das belarussische Volk richtete.

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"Jetzt, so viele Jahre nach Kastus Kalinowski (Anm.: einer der Anführer des Aufstands, ein Weißrusse), ist alles, wofür er gekämpft hat, für Weißrussland immer noch relevant, obwohl es bereits für die Ukrainer, die Litauer und die Polen funktioniert hat", sagte Selenskyj. "Und es ist nicht nur relevant, weil er Recht hat, sondern weil die Belarussen immer noch echte Unabhängigkeit und echte Lebenssicherheit brauchen. Bislang hat Lukaschenkos weißer Spitzel leider mehr Rechte als das belarussische Volk. Im Jahr 2020 gab es eine Chance, dies zu ändern, und ich bin sicher, dass es eine weitere Chance geben wird. Aber dann war die Unterstützung für die Belarussen einfach nicht ausreichend, und jetzt spüren wir alle, wie viel schwieriger, wie viel teurer, wie viel gefährlicher es für alle geworden ist, weil Belarus von Moskau abhängig ist."

Und diese Abhängigkeit werde nicht geringer, betonte der ukrainische Präsident. "Die Betreiber russischer Düsenjets arbeiten in der gesamten Ukraine, auch vom weißrussischen Territorium aus", erinnerte Selenskyj. Russland nutze demnach Weißrussland als Testgebiet, um Europa und die Welt mit "Nussknackern" zu erpressen. "Die weißrussische Industrie arbeitet für den russischen Krieg, während die Handelsbeziehungen Putin helfen, die notwendigen Komponenten zu kaufen, um eine Bedrohung gegen uns alle in Europa aufzubauen. Deshalb ist es für Europa wichtig, keine der in Freiheit lebenden Nationen zu verlieren."

Gitanas Nauseda und Vladimir Zelensky umrunden die Ehrengarde AP Photo/Mindaugas Kulbis

"Der Aufstand der Weißrussen hätte 2020 gewonnen werden müssen, damit es jetzt keine Bedrohungen von dort gibt", so der ukrainische Präsident weiter. "Europa und die Welt hätten das rebellierende Volk unterstützen sollen, und die Geschichte wäre anders verlaufen - sicherer."

In vielerlei Hinsicht seien die Kriege des 20. Jahrhunderts die Folge der Gleichgültigkeit der Mächtigen im 19. Jahrhundert, so Wolodymyr Selenskyj: "Russlands Krieg gegen die Ukraine und andere russische Kriege - gegen Moldawien, gegen Tschetschenien, gegen Georgien - sind alle die Folgen der Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit unserer Völker."

Der ukrainische Präsident forderte Europa auf, sich nicht zu entspannen, "solange die russische Kriegsmaschinerie nicht zum Stillstand kommt und die Diktatoren neben Europa nicht schwächer werden - sie alle schauen auf Europa, schauen auf uns als Beute".

Am Ende seiner Rede wandte sich Selenskyj direktan das weißrussische Volk: "Ihr seid das europäische Volk, das zusammen mit allen unseren Völkern in einem vereinten freien Europa sein wird. Ein friedliches Europa. Ein starkes Europa. Ihr werdet nicht ausgelöscht werden. Wir alle werden nicht ausgelöscht werden. Ich danke allen belarussischen Freiwilligen, die in der Ukraine für unsere Unabhängigkeit und eine historische Chance für ihren Staat kämpfen. Ich danke allen, die der Ukraine helfen und damit sich selbst helfen."