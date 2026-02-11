Wenn jede Sekunde zählt: Hinter den Kulissen der Notrufzentralen

Ob in Belgien, Italien oder Lettland: Wer einen Krankenwagen, die Feuerwehr oder die Polizei braucht, kann ein und dieselbe Nummer anrufen – 112 – und erhält Hilfe. Jedes Jahr am 11. Februar werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewürdigt, die diese Notrufe entgegennehmen.

Aus diesem Anlass hat Euronews einen Blick hinter die Kulissen einer der zehn belgischen 112-Notrufzentralen geworfen, um zu zeigen, wie dieses wichtige Glied in der Rettungskette funktioniert.

"Wir dürfen niemals Zeit verlieren – weder beim Einsatz von Krankenwagen noch bei der Feuerwehr", sagte Jana Goemaere, Mitarbeiterin der Brüsseler Notrufzentrale, zu Euronews. "In einem solchen Moment, in dem jemand wirklich in Gefahr ist, zählt jeder Augenblick."

Anlässlich des Europäischen Tages der Notrufnummer 112 erhielt jeder Notrufmitarbeiter ein kleines Geschenk des Innenministeriums als Zeichen der Anerkennung: einen Stressball.

Angesichts der anspruchsvollen Aufgabe könnte dieser durchaus nützlich sein. Die Beschäftigten der Notrufzentrale sind die erste Anlaufstelle bei großen und komplexen Einsätzen.

"Wenn wir einen Anruf erhalten, ist es wichtig zu fragen … Ich würde nicht sagen: so viele Fragen wie möglich, denn unsere Zeit ist begrenzt, sondern die richtigen Fragen", sagte Goemaere und betonte die Herausforderung, die Situation in einem dynamischen Umfeld schnell und präzise einzuschätzen.

Mitarbeiter nehmen Anrufe in der Brüsseler Notrufzentrale am Europäischen Tag der 112 entgegen, Brüssel, Belgien, 11. Februar 2026. Evelyn Dom, Euronews

Sie erklärte, dass viele Menschen die 112 anrufen, weil sie medizinischen Rat benötigen.

"Erstens sind wir keine Ärzte", sagte sie, "und zweitens sind wir nicht bei ihnen – wir sitzen am anderen Ende der Leitung."

Länderübergreifende Nummer – und häufig missbraucht

Der Europäische Tag der Notrufnummer 112 wurde 2009 von der Europäischen Union ins Leben gerufen – nicht nur, um die Mitarbeiter zu würdigen, sondern auch, um auf die Existenz der Nummer und ihre korrekte Nutzung aufmerksam zu machen.

In der gesamten EU können Bürgerinnen und Bürger kostenlos die 112 wählen, um Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei zu erreichen – selbst ohne SIM-Karte.

"Der Vorteil ist, dass man, wenn man sich in einem anderen Land, zum Beispiel in Italien oder Spanien, befindet und einen Notfall hat, nicht darüber nachdenken muss, wie die Nummer dort lautet", sagte Goemaere. "Es ist dieselbe Nummer für ganz Europa."

Sie ergänzte, dass dieses einheitliche System es den belgischen Betreibern erleichtere, mit anderen Zentren in der EU sowie mit europäischen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, der Schweiz oder der Türkei zusammenzuarbeiten.

Im Jahr 2025 beantworteten die belgischen Notrufzentralen mehr als 2,5 Millionen Anrufe. Allerdings handelte es sich nicht in allen Fällen um echte Notfälle.

"Es gibt Leute, die die 112 missbrauchen", sagte Goemaere und verwies auf regelmäßig eingehende Scherzanrufe.

"Jugendliche finden es lustig, die 112 anzurufen und eine Pizza zu bestellen oder nach der Uhrzeit zu fragen", so Goemaere. Dadurch könne die Leitung blockiert werden. "Wenn in diesem Moment ein anderer Anruf kommt – zum Beispiel von jemandem mit einem Herzinfarkt – können wir diesen Anruf nicht sofort annehmen."

In solchen Fällen, so Goemaere, zögere man nicht, die Polizei zur Adresse des Anrufers zu schicken. "Wir sagen ihnen: Wenn Sie nicht aufhören anzurufen, schicken wir die Polizei. Wir wissen, wo Sie sind, wir haben Ihre Adresse – und manchmal hören sie dann auf."

In anderen Fällen erfolgen die Anrufe unbeabsichtigt – etwa wenn Kleinkinder mit dem Telefon der Eltern spielen oder das Handy versehentlich in der Tasche einen Notruf wählt.

Enge Zusammenarbeit

Die Brüsseler Notrufzentrale ist in der Hauptfeuerwache der Stadt untergebracht und befindet sich im selben Raum wie die Einsatzzentrale der Feuerwehr.

Diese räumliche Nähe hat in vielen Fällen zu einer effizienteren Koordination der Rettungsdienste geführt. Ein zentraler Vorteil sei die direkte und unmittelbare Kommunikation zwischen den Teams, betonte Goemaere.

CCTV-Aufnahmen von Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeugen in der Brüsseler Notrufzentrale, Brüssel, Belgien, 11. Februar 2026. Evelyn Dom, Euronews

Wenige Augenblicke später, als ein weiterer Anruf einging, stand der junge belgische Disponent auf und rief: "Gasleck!" – woraufhin sich die Einsatzkräfte sofort in Bewegung setzten.

"Ich glaube, in anderen belgischen 112-Notrufzentralen sind die Dienste voneinander getrennt, und es dauert, bis sie alarmiert werden. Hier verlieren wir in solchen Momenten keine Zeit."

Es gibt auch Notfall-Apps

Neben der Notrufnummer existieren in mehreren europäischen Ländern offizielle 112-Apps – etwa in Deutschland ("nora"), Italien ("Where Are U"), Spanien ("My112"), Schweden ("SOS Alarm") und Belgien ("112 BE").

Diese Anwendungen beschleunigen die Alarmierung und erleichtern den Zugang zum Notruf, sagte Walter Derieuw, Sprecher der Brüsseler Feuerwehr, zu Euronews.

"Wir ermutigen die Menschen, die App 112 BE auf ihrem Telefon zu installieren, weil sie viele Vorteile bietet", erklärte er.

Statt eine Nummer anzurufen und anschließend den gewünschten Dienst auszuwählen – eins für die Feuerwehr, zwei für medizinische Hilfe, drei für die Polizei – kann die entsprechende Auswahl direkt in der App getroffen werden.

Ein Standbild der mobilen Anwendung 112 BE für die Notfallhilfe in Belgien. Brüssel, Belgien, 11. Feb. 2026. Evelyn Dom, Euronews

"Es gibt eine Chat-Funktion für Menschen, die schwerhörig sind oder eine Sprachbehinderung haben, und es gibt eine Alarmfunktion, die vom 112-Mitarbeiter aktiviert werden kann, damit wir Sie leichter finden können, wenn Sie bewusstlos sind", erklärte Derieuw.

Er beklagte jedoch, dass die App trotz der Zeitersparnis und der Vorteile, die sie bietet, nur wenig genutzt wird.

"Sie wird zwar häufig heruntergeladen, aber wir haben festgestellt, dass ihre Nutzung zu wünschen übrig lässt. Nur 4 oder 5 % der Anfragen werden über die Anwendung gestellt".