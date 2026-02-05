Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Überflutetes Fahrzeug in einer Straße von Alcácer do Sal
No Comment

Video. Portugal bangt: Sturm Leonardo löst neue Überschwemmungen aus

Zuletzt aktualisiert:

Sturm Leonardo hat Portugal am fünften Februar getroffen: Ein Mann starb, Hunderte flohen, Alcácer do Sal stand unter Wasser. Meteorologen rechnen bereits mit dem nächsten Unwetter.

Rund 200 Menschen sind am Mittwoch in Sicherheit gebracht worden. Taillenhohes Wasser setzte die Hauptstraße von Alcácer do Sal unter Wasser, nachdem der Fluss Sado trotz Sandsäcken vor den Geschäften über die Ufer trat.

Der Zivilschutz bestätigte, dass ein Mann Mitte sechzig nahe Serpa starb, nachdem die Fluten sein Auto mitgerissen hatten.

Seit Sonntag haben Einsatzkräfte mehr als 3.300 Einsätze bewältigt, von Überschwemmungen bis hin zu umgestürzten Bäumen und Erdrutschen. Die Alarmstufe bleibt auf dem höchsten Niveau, 3.000 Soldaten und 42 Boote sind im Einsatz. Behörden warnen: Am Wochenende könnte sich die Lage erneut verschlechtern. Ein weiteres Sturmsystem nimmt bereits Form an.

