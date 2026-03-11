Die Europäische Kommission hat davor gewarnt, dass sie der Biennale-Stiftung (Fondazione Biennale) europäische Zuschüsse entziehen könnte, nachdem bekannt wurde, dass Russland zur Teilnahme an der diesjährigen Biennale von Venedig eingeladen wurde, die vom 9. Mai bis zum 22. November in Italien stattfindet.

Henna Virkuninen, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und zuständig für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, und Glenn Micallef, EU-Kommissar für Kultur, verurteilten das Vorgehen der Biennale-Leitung in einer gemeinsamen Erklärung scharf.

"Die Europäische Kommission hat ihren Standpunkt zu Russlands illegalem Angriffskrieg gegen die Ukraine klar zum Ausdruck gebracht. Kultur fördert und verteidigt demokratische Werte, fördert den offenen Dialog, die Vielfalt und die Meinungsfreiheit und sollte niemals als Plattform für Propaganda genutzt werden", heißt es in der Erklärung.

Die Europäische Kommission betont außerdem, dass die Entscheidung der Fondazione Biennale nicht mit der kollektiven Reaktion der EU auf die brutale Aggression Russlands vereinbar ist:

"Die Mitgliedstaaten, Institutionen und Organisationen sollten im Einklang mit den EU-Sanktionen handeln und es vermeiden, Personen eine Plattform zu geben, die die Aggression des Kremls gegen die Ukraine aktiv unterstützt oder gerechtfertigt haben."

Die Europäische Kommission warnte, dass weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, einschließlich der Aussetzung oder Beendigung des derzeitigen EU-Zuschusses für die Stiftung, falls die Fondazione Biennale beschließt, eine russische Beteiligung zuzulassen.

Auf Nachfrage von Euronews sagte die Pressestelle der Europäischen Kommission: "Offener Dialog, Vielfalt und Meinungsfreiheit sind Werte, die im heutigen Russland nicht respektiert werden."

Die Pressestelle teilte Euronews auch mit, dass die Fondazione Biennale EU-Unterstützung für Filmproduktion, Filmmärkte und Ausbildung erhält und im Rahmen des Programms Kreatives Europa MEDIA der Europäischen Kommission ein laufendes Projekt mit einem Budget von 2 Millionen Euro über drei Jahre hat.

Das italienische Kulturministerium hatte zuvor erklärt, die Leitung der Biennale-Stiftung habe "völlig unabhängig und trotz des Widerstands der italienischen Regierung" über die Teilnahme Russlands entschieden.

"Italien legt großen Wert auf den Schutz des künstlerischen Erbes der Ukraine, das seit mehr als vier Jahren durch russische Bombardements zerstört wird. Dies beginnt mit den Bemühungen um die Wiederherstellung eines der ikonischsten Gebäude der Ukraine, der großen orthodoxen Kathedrale in Odessa, die schwer beschädigt wurde", heißt es in der Erklärung.

Die Kultur- und Außenminister von 22 europäischen Ländern haben ein gemeinsames Schreiben unterzeichnet, in dem sie gegen die Beteiligung Russlands protestieren.

Dies teilte das polnische Ministerium für Kultur und Nationales Erbe mit, das sich ebenfalls kategorisch gegen die Teilnahme Russlands aussprach. "Eine so prestigeträchtige internationale Veranstaltung kann nicht als Plattform für die Stärkung der kulturellen Macht eines Landes dienen, das beschlossen hat, seine Macht durch bewaffnete Aggression zu demonstrieren", heißt es in der Erklärung.

Die polnische Ministerin für Kultur und Nationales Erbe, Marta Cenkowska, sagte: "Ein Künstler, der dem Verbrecher dient, wird zu einem Komplizen seines Verbrechens. Eine Kultur, die angesichts des Mordes schweigt, wird zu einer Kultur des Todes und des Terrors".

Propaganda einer "Kultur jenseits der Politik"

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Invasion russischer Truppen in die Ukraine, die unter anderem die Zerstörung des kulturellen Erbes und der kreativen Möglichkeiten der Ukraine zur Folge hat, präsentierte sich Russland auf der Biennale von Venedig mit einem Musikprojekt.

Mikhail Shvydkoy, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für die internationale kulturelle Zusammenarbeit, sagte, dass bei dem bevorstehenden Projekt "die Kultur über die Politik siegt".

Die russische Kunst in Venedig wird von Kindern der Elite präsentiert werden. Die russischen Behörden haben Anastasia Karnewa, die Tochter des stellvertretenden Generaldirektors des russischen Staatskonzerns Rostec, bereits 2021 zur Kommissarin des russischen Pavillons auf der Biennale von Venedig ernannt. Aufgrund des großangelegten Einmarsches Russlands in der Ukraine steht Rostec auf der Sanktionsliste aller EU-Länder.

Karnewa ist Mitbegründerin von Smart Art, der Kunstfirma, die den Pavillon betreibt und die sie gemeinsam mit Ekaterina Vinokurova, der Tochter des russischen Außenministers Sergej Lawrow, gegründet hat.

Und in Russland selbst nehmen die Repressionen gegen Künstler zu, die sich der mörderischen Politik des Kremls widersetzen - einige sitzen wegen ihrer Haltung im Gefängnis, während andere gezwungen wurden, das Land zu verlassen.

Kunst als Waffe

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dankte der Europäischen Kommission für ihre Unterstützung. Die ukrainische Regierung ruft die internationale Gemeinschaft zur Wachsamkeit auf, da Russland die Kultur als Propagandawerkzeug einsetzt.

Die Biennale von Venedig, eine der bedeutendsten Kunstplattformen der Welt, dürfe nicht zu einer Plattform werden, die die Kriegsverbrechen rechtfertige, die Russland täglich gegen das ukrainische Volk und das ukrainische Kulturerbe begehe.