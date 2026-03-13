In der russischen Region Nowosibirsk protestierten Landwirte gegen die von den Behörden angeordnete Massenvernichtung von Vieh. Sie wurden wegen eines Ausbruchs von Tollwut und Pasteurellose beschlagnahmt. In fünf Bezirken - Bagansky, Kupinsky, Cherepanovsky, Ordynsky und Karasuksky - wurde eine Quarantäne verhängt.

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Anwohner behaupten, dass gesunde Tiere nicht nur in landwirtschaftlichen Betrieben, sondern auch in Privatbetrieben geschlachtet werden. Die Schlachtung erfolgt ohne tierärztliche Untersuchungen und ohne ordnungsgemäße Genehmigungen. Bewohner mehrerer Dörfer im Bezirk Ordynsky nahmen eine Videobotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Leiter des Untersuchungsausschusses auf. Putin und der Leiter des Untersuchungsausschusses, A. Bastrykin, bitten sie, ihr Vieh vor"organisierter Sabotage" zu schützen und ihnen nicht ihre "Lebensgrundlage" zu entziehen.

"Unerlaubte Ereignisse"

Am Tag zuvor hatten die Bewohner des Dorfes Kozikha an einer Kundgebung teilgenommen, bei der sie ein Ende des Schlachtens von Kühen forderten. In Nowopitschugowo und Lkoschino versuchten die Dorfbewohner, den Ordnungskräften und den Maschinen, die die Tiere beschlagnahmen wollten, den Weg zu versperren. Augenzeugen berichteten von mehreren Verhaftungen wegen der Teilnahme an "nicht genehmigten Veranstaltungen".

Die Hauptabteilung des Innenministeriums in der Region berichtete, dass "Fälle von Verstößen gegen die öffentliche Ordnung aufgedeckt wurden", "die Polizei führt eine Kontrolle durch".

Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass Iwan Frolow, ein Journalist des lokalen "Volksfernsehens von Sibirien", der eine Reportage über die Bauernproteste machte, festgenommen wurde. Er wurde am Abend wieder freigelassen.

Die Behörden behaupten, dass die Besitzer des beschlagnahmten Viehs Anspruch auf eine Entschädigung von 170 Rubel pro 1 kg Tier haben. Die Anwohner beschweren sich über unzureichende Informationen und magere Zahlungen. Lokalen Medien zufolge hat der Regionalgouverneur "zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen" zugesagt, die "innerhalb einer Woche" festgelegt werden sollen.

In den Massenmedien von Nowosibirsk heißt es, dass Milchprodukte des Zuchtbetriebs Irmen noch immer in den Regalen der Geschäfte der Region zu finden sind, obwohl, wie Sib.fm herausgefunden hat, am 6. März aufgrund der Quarantäne Beschränkungen für sie verhängt wurden. Am Donnerstag erklärte die Leitung des Betriebs, dass er "normal arbeitet" und dementierte die Informationen über die Einschränkungen.

Die Ursache des Ausbruchs der Krankheit

Seit Anfang des Jahres wurden in 42 Siedlungen der Region Ausbrüche der Krankheit festgestellt. Das regionale Landwirtschaftsministerium führt dies auf anormale Witterungsbedingungen zurück, nämlich auf eine Rekordschneemenge in diesem Winter. Das Ministerium gibt an, dass der Viehbestand durch wilde Tiere infiziert wurde, die aufgrund des Nahrungsmangels gezwungen waren, sich den Siedlungen zu nähern.

Das Ministerium erklärte ferner, dass die Situation hinsichtlich der Ausbreitung von Pasteurellose und Tollwut in der Region Nowosibirsk zwar kompliziert, aber unter Kontrolle sei.

Aufgrund von Beschwerden von Bewohnern des Dorfes Kozikha leitete die regionale Abteilung des Untersuchungskomitees der Russischen Föderation eine Untersuchung gegen Beamte des regionalen Landwirtschaftsministeriums wegen Fahrlässigkeit ein.

Die Epidemie der Pasteurellose in Sibirien wurde Ende 2025 bekannt. Krankheitsausbrüche wurden in Altai, Burjatien und Transbaikalien festgestellt. Aus diesem Grund schränkte Kasachstan die Einfuhr von Fleisch und Milch aus Russland ein.