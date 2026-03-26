US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass der Iran Interesse an einer Einigung mit den USA signalisiert habe. Zuvor hatte Teheran aber einen von Washington vorgelegten 15-Punkte-Plan für eine Waffenruhe abgelehnt. Stattdessen hat Iran neue Angriffe auf Israel und benachbarte arabische Golfstaaten gestartet und seine eigenen Bedingungen zur Beendigung der Feindseligkeiten formuliert.

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Unterdessen versucht Pakistan, gemeinsam mit der Türkei als möglicher Vermittler in dem Konflikt aufzutreten und Bewegung in die festgefahrene Lage zu bringen. Islamabad teilte am Mittwoch mit, man habe die amerikanischen Forderungen an iranische Vertreter übermittelt, um einen diplomatischen Prozess zur Wiederherstellung von Stabilität und Frieden in der Region anzustoßen.

Nach Angaben pakistanischer Regierungsvertreter, die mit dem Vorschlag vertraut sind, umfasst das amerikanische Angebot mehrere zentrale Punkte: eine Lockerung der Sanktionen, eine deutliche Begrenzung des iranischen Atomprogramms, Einschränkungen bei Raketen sowie die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Durch die Meerenge wird normalerweise rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert.

Regierungsbefürworter skandieren Slogans und schwenken iranische Flaggen während einer Kundgebung auf einem Platz im Westen Teherans, Iran, Mittwoch, 25. März 2026 Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Als Reaktion auf den Vorschlag wies der Iran die Forderungen des Weißen Hauses über den staatlichen Rundfunk zurück und legte stattdessen eine eigene Liste von Bedingungen vor. Diese umfasst unter anderem Reparationen für den Krieg, Garantien gegen weitere militärische Angriffe, ein Ende gezielter Tötungen iranischer Vertreter sowie die volle Souveränität über die strategisch wichtige Wasserstraße.

Zugleich bestritt Teheran, direkte oder indirekte Gespräche mit den Vereinigten Staaten über ein Ende der Kampfhandlungen zu führen, und widersprach damit Darstellungen aus Washington. „Bisher haben keine Verhandlungen mit dem Feind stattgefunden, und wir planen auch keine“, erklärte Außenminister Abbas Araghchi.

US-Präsident Donald Trump hingegen beharrte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Republikaner darauf, dass die Gespräche weiterliefen. „Sie verhandeln übrigens, und sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen – aber sie haben Angst, es zu sagen, weil sie befürchten, von ihrem eigenen Volk getötet zu werden“, sagte Trump.

Trump tanzt nach seiner Rede beim jährlichen Fundraising-Dinner des National Republican Congressional Committee (NRCC), Mittwoch, 25. März 2026, in der Union Station in Washington Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Die USA und Israel scheinen ihre Angriffe auf den Iran zu intensivieren. Am Mittwoch hatte Trump bereits davor gewarnt, dass er bereit sei, "die Hölle loszulassen", wenn Teheran nicht in ein Abkommen mit den USA eintrete, und gedroht, den Iran "härter zu treffen, als er jemals zuvor.

Aktivisten in Isfahan berichteten am frühen Donnerstag von schweren Angriffen auf die rund 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran gelegene Stadt, in der sich einige der größten Luftwaffenstützpunkte und Militäranlagen des Landes sowie eine der im Juni von den USA bombardierten Atomanlagen befinden.

Eine halboffizielle iranische Nachrichtenagentur, die der paramilitärischen Revolutionsgarde nahesteht, beschrieb die Angriffe auf "zwei Wohngebiete", ohne näher darauf einzugehen. Mehrere Explosionen wurden auch aus der östlichen Stadt Mashhad gemeldet.

Unterdessen ertönten in Tel Aviv und anderen israelischen Städten Sirenen, die vor einer ankommenden Raketensalve warnten. Es war nicht sofort klar, ob der Iran für den jüngsten Abschuss verantwortlich war oder ob das Sperrfeuer von der im Libanon ansässigen Hisbollah abgefeuert wurde.

Menschen gehen in einem Luftschutzkeller in Deckung, als die Luftschutzsirenen vor einem bevorstehenden iranischen Raketenangriff in Bnei Brak, Israel, warnen, Mittwoch, 25. März 2026 Ohad Zwigenberg/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Teheran feuert auch weiterhin Drohnen- und Raketenflotten auf seine Nachbarstaaten in der Golfregion ab, von denen die meisten US-Stützpunkte beherbergen, und greift militärische Einrichtungen, aber auch zivile Gebiete und Energieinfrastrukturen an.

Die Schifffahrt und die Ölexporte durch die Meerenge von Hormuz sind nach wie vor unterbrochen, was die Krise, die den Ölpreis weltweit in die Höhe schnellen ließ, noch verschärft. Rohöl der Sorte Brent, dem internationalen Standard, wurde am Donnerstag mit rund 104 Dollar pro Barrel gehandelt, was einem Anstieg von 60 Prozent gegenüber den Vorkriegszahlen entspricht.

Die Zahl der Todesopfer des Krieges steigt weiter an: Die jüngsten Zahlen aus dem Iran weisen darauf hin, dass die Zahl von 1.500 überschritten wurde. Die libanesischen Gesundheitsbehörden sagen, dass bisher etwa 1.100 Menschen bei israelischen Angriffen getötet wurden.

In Israel ist die Zahl der Todesopfer auf 20 gestiegen, während die Zahl der US-Toten weiterhin bei 13 liegt, allesamt Angehörige der Streitkräfte. Auch bei iranischen Vergeltungsschlägen in den Golfstaaten sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen.