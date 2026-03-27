Humanitäre Hilfe für Afrika: Ein Kollateralschaden des Iran-Krieges

Die internationale humanitäre Hilfe ist eines der Kollateralopfer des Iran-Krieges, da die Blockade der Straße von Hormus nicht nur die Märkte, sondern auch die Lieferketten unterbricht.

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Im 3.000 Kilometer entfernten Somalia ist UNICEF besorgt über die unsichere Lieferung lebenswichtiger Güter wie Impfstoffe und Nahrungsmittelhilfe. Hinzu kommt der Anstieg der Ölpreise.

"Das ist ein Schock für das System, denn es bedeutet, dass wir nicht mehr so leicht Lieferungen erhalten können, und dass die Treibstoffkosten sehr hoch sind", erklärte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. "Das ist ein weiteres Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, und es bedeutet, dass immer mehr Kinder darunter leiden werden."

Die Transportkosten könnten um 30 bis 60 % steigen oder sich auf einigen Strecken sogar verdoppeln. Verspätungen aufgrund von Umleitungen und Rückstaus werden wahrscheinlicher, so die UN-Agentur.

Düngemittel, die andere Krise

Ein weiteres Problem ist der Dünger. Landwirte in aller Welt sind mit dem Risiko von Engpässen und steigenden Preisen konfrontiert, was zu höheren Lebensmittelkosten und geringeren Ernteerträgen führen könnte.

"Düngemittel werden durch die Straße von Hormus transportiert, die jetzt praktisch zum Stillstand gekommen ist. Etwa 25 % der weltweiten Versorgung erfolgen über diesen Kanal", so der stellvertretende Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms Carl Skau. "Dies ist eine große Gefahr für Länder wie Somalia und Kenia, die für ihre Düngemittel auf die Einfuhren aus dem Golf angewiesen sind."

"Dort kommen mehr als 25 %, ja mehr als 30 % des Düngers aus dem Golf. Eine Verringerung des Düngerangebots wird die Inputkosten für die Landwirte erhöhen. Und das wiederum bedeutet, dass die landwirtschaftlichen Erträge insgesamt sinken werden."

Darüber hinaus bedrohen die steigenden Preise für Erdgas, ein Hauptbestandteil einiger Düngemittel, die Produktion gerade zu Beginn der Aussaat in der nördlichen Hemisphäre.