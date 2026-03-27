Der Anstieg der Ölpreise, verursacht durch den Krieg im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus, heizt das polnische Internet auf. Das europäische Kollektiv Res Futura hat bis Mitte März mehr als 260 Kommentare aus den vergangenen vier Monaten analysiert. Dabei "stieg der Anteil der Inhalte, die sich auf die Lebenshaltungskosten und die Kraftstoffpreise beziehen, von 18 auf 44 Prozent".

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Res Futura konstatiert: "Die vorherrschende Emotion bei Inhalten zur Sicherheit ist immer noch 'Angst' (47 %), aber bei Inhalten zu Kraftstoffpreisen überwiegt 'Wut' (91 %)".

'Lockdown 2.0' und andere Fake News

Wut und Angst sind eine Sache - aber bei den öffentlichen Reaktionen auf die Preiserhöhungen mischen sich im Internet jede Menge Fake News - sogar von neuen Einschränkungen wie während der Corona-Pandemie ist die Rede.

"THE BIGGEST LOCKDOWN since COVID-19 IS COMING, AND THEY WON'T WARN YOU UNTIL IT'S TOO LATE", ist in einem Facebook-Post zu lesen, der bereits als teilweise falsche Information gekennzeichnet wurde. "Das ist GENAU das, was sie während der COVID-krise gesagt haben", argumentiert der Autor weiter. "Vermeiden Sie Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind. Arbeiten Sie zu Hause. Gehen Sie nur für notwendige Zwecke aus. Im Jahr 2020 nannten sie es eine Gesundheitsmaßnahme."

Ein weiterer Eintrag auf der Plattform X beschuldigt sogar eine internationale Organisation:

"Im Plan der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mit dem Titel. "Lockdown 2.0" sind auch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen vorgesehen, und anhand von Autokennzeichen wird festgelegt, an welchen Tagen das Fahren erlaubt ist."

Der Eintrag wurde dann vom Autor bearbeitet.

Die Online-Postings beziehen sich auf tatsächliche Empfehlungen der Internationalen Energieagentur (IEA), die kürzlich eine Liste von Maßnahmen vorgelegt hat, um die Auswirkungen der steigenden Kraftstoffpreise auf die Verbraucher zu reduzieren.

Online sind zahlreiche Verweise auf Beschränkungen durch die COVID-19-Pandemie aufgetaucht, was darauf schließen lassen könnte, dass ähnliche, von der Regierung geplante Maßnahmen bevorstehen.

Die Organisation Demagog weist jedoch darauf hin, dass sich die aktuelle Situation von der Pandemie sehr deutlich unterscheidet. Im Moment gibt es nur Empfehlungen und keine gesetzlichen Beschränkungen.Das Portal unterstreicht, Ziel der Ratschläge sei es, die Benzinkosten für die Verbraucher zu senken, "so dass eine der Empfehlungen darin besteht, sich für Arbeit im Homeoffice zu entscheiden".

Mit Fake News auf X lässt sich Geld verdienen

Wie Mateusz Cholewa, der stellvertretende Chefredakteur des Portals Demagog, in einem Interview mit Euronews sagt, verbreiten heute hauptsächlich anonyme englischsprachige Accounts auf X die Fake News. "Heutzutage ist diese Plattform aufgrund des andauernden Krieges im Nahen Osten zu einem Ort geworden, an dem es leicht ist, auf Fake News oder Verschwörungstheorien hereinzufallen".

Cholewa weist darauf hin, dass von Sensationslust angetriebene Inhalte, auch wenn sie unwahr sind, viel Geld einbringen können. "Seit Elon Musk die Plattform übernommen und die Möglichkeit zur Monetarisierung von Inhalten eingeführt hat, haben viele Konten damit begonnen, sensationslüsterne Nachrichten zu veröffentlichen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf X zu erregen und so Posts in Geld zu verwandeln", sagt er. "Dies ist bereits bei Verschwörungstheorien der Fall. Solange sie allgemein genug sind und an Popularität gewinnen, bringen sie Geld ein - unabhängig von der Sprache oder dem Ort, an dem sie veröffentlicht werden."

Das Narrativ basiert seiner Meinung nach vor allem auf der Ungewissheit bezüglich der steigenden Kraftstoffpreise. Die Tatsache, dass ein Ende der Krise nicht in Sicht ist, regt zu Spekulationen an. Verschwörungstheoretiker machen sich diese Ängste zunutze, indem sie diese in den sozialen Medien schüren, und die Erinnerung an die Lockdowns von 2020 und 2021 macht es leichter, sich weitere Beschränkungen vorzustellen.

"Energy Lockdown": Rechtsextreme schüren Angst

Das Narrativ der Lockdowns wird auch von einigen Politikern der extremen Rechten verbreitet. So ist auf der offiziellen Website der Partei "Bund für Freiheit und Unabhängigkeit" von einer "Energieabschaltung" die Rede. Der Artikel mit dem Titel "Energy Lockdown. Globalisten wollen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und des täglichen Lebens" wird behauptet, dass die Empfehlungen der IEA in Wirklichkeit "ein 10-Punkte-Plan für die Reaktion auf Brennstoffkrisen sind, der in der Praxis weitreichende Eingriffe in das tägliche Leben der Bürger bedeutet". Unter dem Vorwand der Energiesicherheit gebe es "eine Reihe von Lösungen, die an Mechanismen erinnern, die aus den Tagen der Abriegelungen bekannt sind".

Der Artikel verweist auf die Möglichkeit, den Autoverkehr einzuschränken und "den Flugverkehr um 40 % zu reduzieren".

Der Internet-Analyst weist jedoch darauf hin, dass die Reisebeschränkungen im Jahr 2020 das Ergebnis von Entscheidungen der nationalen Regierungen und der Europäischen Union waren. Heute sind die Reduzierung von Flügen durch einige Fluggesellschaften und höhere Ticketpreise wirtschaftliche Entscheidungen, keine politischen. Reuters berichtet, dass sich der Preis für Kerosin seit Beginn des Krieges im Nahen Osten verdoppelt hat und in Asien um fast 80 Prozent gestiegen ist.

Tusk senkt Treibstoffpreise

Obwohl das Benzin an den Zapfsäulen tatsächlich teurer wird, heizt etwas anderes die Debatte an, nämlich die politische Auseinandersetzung. Der ehemalige polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schreibt auf X, die hohen Preise seien "nicht nur das Ergebnis der Situation im Nahen Osten, sondern auch bewusster Entscheidungen der Regierung".

In den Medien wurde bereits zuvor über eine Senkung der Mehrwert- und Verbrauchssteuer spekuliert, und inzwischen hat die Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk ein Paket von Regelungen zur Senkung der Kraftstoffpreise verabschiedet, das noch vor Ostern umgesetzt werden soll.

Wie Wojciech Balczun, Minister für Staatsvermögen, in einem Interview mit TVP Info sagte, tagt bei Orlen, Polens größtem Kraftstoffunternehmen, "zweimal täglich ein Krisenstab".

"Die Regierung arbeitet an Lösungen, um den Anstieg der Kraftstoffpreise an den Tankstellen einzudämmen. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass diese Erhöhungen eine direkte Folge der Situation im Nahen Osten sind, der Preis für Brent-Rohöl ist deutlich gestiegen, obwohl es hier auch eine gute Nachricht gibt: In den letzten Tagen haben sich die Ölpreise stabilisiert und sind sogar gesunken." so Balczun.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wie lange die Krise andauern wird. Klar ist jedoch, dass die Erzählungen im Internet stark von den offiziellen Informationen abweichen.