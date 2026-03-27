Seltene Aufnahmen von der Geburt eines Pottwals geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Einblick in das Verhalten dieser großen, scheuen Meeressäuger.

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Das 2023 aufgenommene Video zeigt weibliche Wale aus zwei Familienlinien, die in entscheidenden Momenten der Geburt zusammenarbeiten. Sie stützen das Muttertier und heben das Neugeborene immer wieder an die Wasseroberfläche. Dieses Maß an Koordination ist im Tierreich äußerst ungewöhnlich, vor allem bei Arten außerhalb der Primaten wie Affen und Menschen.

„Die Gruppe hilft im wahrsten Sinne des Wortes dabei, das Kalb auf die Welt zu bringen“, schreibt der Verhaltensökologe Mauricio Cantor von der Oregon State University in einer E‑Mail. Er war an der neuen Studie nicht beteiligt.

Forschende wollen verstehen, wie Wale in freier Wildbahn kooperieren und sich sozial organisieren. Das ist schwierig, weil die Tiere die meiste Zeit unter Wasser verbringen. In den vergangenen sechzig Jahren gibt es nur eine Handvoll dokumentierter Pottwal-Geburten, und sie stammen aus anekdotischen Berichten oder von ehemaligen Walfangschiffen.

Vor einigen Jahren untersuchten Forschende die Kommunikation von Walen von einem Boot vor der Karibikinsel Dominica aus, als sie etwas Ungewöhnliches bemerkten. Elf Wale, zumeist Weibchen, tauchten auf. Sie richteten die Köpfe zueinander aus und begannen über und unter Wasser heftig mit den Körpern zu schlagen und zu tauchen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzten sofort Drohnen und Unterwassermikrofone ein, um das Geschehen festzuhalten.

Geburt eines Wals gefilmt: „ein ganz besonderes Ereignis“

Die gesamte Geburt dauerte rund 30 Minuten. Noch mehrere Stunden danach hielten Wale das Kalb paarweise an der Wasseroberfläche, bis es selbstständig schwimmen konnte.

„Das war wirklich ein ganz besonderes Ereignis“, sagt Studienmitautor David Gruber von der Cetacean Translation Initiative, kurz Project CETI.

Nach der Beobachtung der Geburt entwickelten die Forschenden Software, um die Abläufe genau zu analysieren. Sie beschrieben Geräusche und Verhaltensweisen in zwei Studien, die am 26. März 2026 in den Fachzeitschriften Scientific Reports und Science (Quelle auf Englisch) erschienen.

Die Forschenden staunten vor allem darüber, wie viele Walmütter, Schwestern und Töchter das Neugeborene unterstützten – sogar Tiere, die nicht direkt verwandt waren. Pottwale leben in eng verbundenen, von Weibchen geführten Sozialgruppen. Die neuen Beobachtungen zeigen, dass diese Strukturen auch in den wichtigsten und verletzlichsten Momenten tragen.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie diese Tiere bei einer scheinbar kaum zu bewältigenden Herausforderung zusammenkommen und sie meistern“, sagt Studienmitautor Shane Gero, ebenfalls von Project CETI.

Einblicke in die verborgenen „Gespräche“ der Wale

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass die Wale in entscheidenden Phasen der Geburt andere Laute von sich gaben. Dazu gehörten langsamere, längere Klickserien. Diese Geräusche könnten der Abstimmung gedient haben und geholfen haben, die Gruppe bei der Geburt zu synchronisieren.

Die Ergebnisse werfen viele neue Fragen auf. Wie hat sich diese Gruppe von Walen überhaupt zusammengefunden? Woran erkannten die Tiere, dass sie sich anschließen sollten?

Wann die Forschung Antworten darauf findet, ist offen. Videoaufnahmen sind selten und nur schwer zu bekommen. Die neuen Studien geben zumindest einen ersten Einblick in die verborgenen „Gespräche“ der Wale.

„Ich finde die Vorstellung faszinierend, welches Sozialleben diese Tiere führen“, sagt die Biologin Susan Parks von der Syracuse University, die an den neuen Arbeiten nicht beteiligt war.