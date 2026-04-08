Fünf Jugendliche müssen sich am Mittwoch wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs an dem iranischen Dissidenten Arvin Khoshnood in Südschweden vor Gericht verantworten.

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Khoshnood ist ein in Schweden ansässiger unabhängiger Forscher und Analyst, der sich auf iranische Politik, Sicherheit und Angelegenheiten des Nahen Ostens spezialisiert hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft klingelte einer der Jugendlichen am 2. September letzten Jahres mit einem Messer bewaffnet an der Tür von Khoshnoods Haus in der Stadt Malmö.

Die Frau des Forschers öffnete die Tür, und der damals 16-jährige Verdächtige fragte sie, ob ihr Mann zu Hause sei. Khoshnood, der anwesend war, blieb außer Sichtweite und rief laut Anklageschrift sofort die Polizei.

Der Teenager sei von seinen Mitangeklagten über verschlüsselte Messaging-Apps rekrutiert worden, mit dem Versprechen einer Bezahlung, wenn er Khoshnood töte, so die Staatsanwaltschaft.

Drei der Angeklagten und eine vierte Person, die als Drahtzieher vermutet wird und deren Identität noch nicht feststeht, hätten ihm Anweisungen gegeben, das Messer zur Verfügung gestellt und die Bedingungen seines "Vertrags" ausgehandelt.

Drei der fünf Jugendlichen sind wegen versuchten Mordes angeklagt, die anderen wegen Mittäterschaft.

"Dienstleistungsverbrechen"

"Es handelt sich um Taten, die unter das so genannte Dienstleistungsverbrechen fallen, bei dem junge Täter in Schweden Aufträge von Personen übernehmen, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen", so Staatsanwalt Per-Erik Rinsell in einer Erklärung.

Khoshnood - ein Anhänger des iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi, des Sohnes des letzten Schahs - erklärte gegenüber Medien, er glaube, dass der Anschlag von Foxtrot organisiert worden sei, einer der größten kriminellen Banden Schwedens, deren Anführer Rawa Majid Verbindungen zur iranischen Regierung haben soll.

Foxtrot steckt hinter mehreren Schießereien, Bombenanschlägen und Morden, die in den letzten Jahren in Schweden verübt wurden, und nutzt wie andere Banden ein locker strukturiertes System sozialer Medien, um Kinder für die Ausführung von Verbrechen zu rekrutieren.

Khoshnood tritt in schwedischen Medien regelmäßig als Experte für den Iran auf. In den sozialen Medien unterstützt er offen Pahlavi, der in den Vereinigten Staaten im Exil lebt und eine der vielen im Ausland ansässigen Oppositionsbewegungen anführt.

Der schwedische Sicherheitsdienst Sapo hat den Iran indes als eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit des Landes bezeichnet.

Sapo wirft dem Iran insbesondere vor, Mitglieder schwedischer krimineller Banden zu rekrutieren, um Gewalttaten gegen israelische Interessen und iranische Oppositionelle in Schweden zu begehen - eine Behauptung, die Teheran bestreitet.

Mehrere der Angeklagten sind zudem wegen eines versuchten Mordes in der schwedischen Stadt Uddevalla angeklagt, eine Woche nach dem mutmaßlichen Anschlag auf Khoshnood. Es ist noch nicht klar, ob das Ziel ebenfalls ein iranischer Dissident war.