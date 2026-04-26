Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi ist am Sonntag erneut nach Islamabad gereist, einen Tag nachdem er Pakistan verlassen hatte, weil US-Präsident Donald Trump die geplante Reise von US-Unterhändlern zu Friedensverhandlungen dort abgesagt hatte.

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Araghtschi (auch: Araghchi) besuchte am Samstag auch Oman. Am Montag sollte der iranische Außenminister in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass die Gespräche zwischen Iran und den USA wieder aufgenommen werden.

Die iranische Nachrichtenagentur ISNA meldete aber, Teheran habe den USA über pakistanische Vermittler "schriftliche Botschaften" übermittelt, in denen "einige der roten Linien der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Atomfrage und der Straße von Hormus" angesprochen würden. Die Botschaften seien nicht Teil von Verhandlungen gewesen, so die Agentur.

Medien in Teheran zufolge geht es bei Araghtschis zweitem Besuch in Pakistan darum, "die iranischen Positionen und Ansichten im Rahmen einer Vereinbarung zur vollständigen Beendigung des Krieges" mitzuteilen.

Bei seinem ersten Besuch in Islamabad am Freitag und Samstag traf er mit dem pakistanischen Militärchef Asim Munir, einem wichtigen Vermittler, Premierminister Shehbaz Sharif und Außenminister Ishaq Dar zusammen. Andere iranische Abgesandte reisten anschließend zurück nach Teheran, um "sich zu beraten und die notwendigen Anweisungen zu Fragen der Beendigung des Krieges zu erhalten", so ISNA.

Abbas Araghtschi bezeichnete seine Pakistan-Reise am Samstag als "sehr fruchtbar", äußerte sich jedoch skeptisch über die Absichten Washingtons und betonte, er müsse erst noch sehen, "ob die USA es mit der Diplomatie wirklich ernst meinen".

Trump sagt Reise des Verhandlungsteams nach Pakistan ab

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hätten eigentlich am Samstag zu einem "persönlichen Gespräch" mit dem Iran nach Pakistan reisen sollen, wie das Weiße Haus zuvor mitgeteilt hatte.

Später erklärte Trump jedoch, er habe die Reise abgesagt, da es keinen Sinn mache, "herumzusitzen und über nichts zu reden". Die iranischen Staatsmedien hatten jedoch zuvor erklärt, dass direkte Gespräche nie zur Debatte gestanden hätten.

"Sie gaben uns ein Papier, das besser hätte sein sollen, und interessanterweise bekamen wir sofort, als ich die Reise absagte, innerhalb von 10 Minuten ein neues Papier, das viel besser war", sagte Trump vor Reportern.

Später am Abend wurde beim Korrespondentendinner im Weißen Haus der mutmaßliche Angreifer verhaftet, aber Trump erklärte, er glaube nicht, dass dies mit dem Iran zu tun habe.

Am Sonntag sagte Trump dann, dass "wir das nicht mehr tun werden. Wir haben alle Karten in der Hand. Wenn sie reden wollen, können sie zu uns kommen, oder sie können uns anrufen, Sie wissen, dass es ein Telefon gibt, wir haben schöne, sichere Leitungen."

Blockade der Straße von Hormus bleibt bestehen

In der Zwischenzeit ist die wichtige Öl- und Gasroute über die Straße von Hormus weiterhin blockiert, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie in absehbarer Zeit geöffnet wird.

Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten auf ihrem Telegram-Kanal eine Nachricht, in der es heißt: "Die Kontrolle der Straße von Hormus und die Aufrechterhaltung des Schattens ihrer abschreckenden Wirkung auf Amerika und die Unterstützer des Weißen Hauses in der Region ist die endgültige Strategie des islamischen Iran."

Die USA halten als Vergeltung iranische Häfen blockiert, woraufhin iranische Staatsmedien warnten, dass "Blockade, Banditentum und Piraterie" zu einer Antwort führen würden.

Israel und die Hisbollah beschuldigen sich gegenseitig

Am Sonntag ordnete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Angriffe auf die Hisbollah im Libanon an und beschuldigte die vom Iran unterstützte Gruppe, ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den beiden Parteien zu verletzen.

Während einer Kabinettssitzung sagte Netanjahu: "Wir müssen verstehen, dass die Verstöße der Hisbollah in der Praxis eine Demontage des Waffenstillstands bedeuten".

Die Hisbollah kündigte in einer eigenen Erklärung an, dass sie auf Israels Verletzungen des Waffenstillstands und die "anhaltende Besetzung libanesischen Territoriums" reagieren werde.

Offizielle libanesische Medien berichteten am Sonntag, Israel habe die Evakuierung von sieben Orten im Lande angeordnet. Nachfolgende Luftangriffe forderten Opfer, eine Moschee und ein weiteres religiöses Gebäude wurden zerstört, wie die nationale Nachrichtenagentur des Landes berichtete.

Das israelische Militär teilte am Sonntagabend mit, dass ein israelischer Soldat "während eines Gefechts" im Südlibanon getötet und sechs weitere verwundet wurden, vier von ihnen schwer.

Laut dem libanesische Gesundheitsministerium in Beirut hat sich die Zahl der durch israelische Angriffe verursachten Opfer seit Ausbruch des Krieges am 2. März auf 2.509 Tote und 7.755 Verletzte erhöht.