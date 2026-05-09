Koscher in Damaskus: Wie Juden in Syrien um ihre Esskultur kämpfen

In einer verwinkelten Gasse des alten jüdischen Viertels von Alt-Damaskus, wo die Steinhäuser die Geheimnisse ihrer Bewohner über die Jahrhunderte hinweg erzählen, scheint "Abwesenheit" die Szene zu beherrschen.

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In den Mauern dieser einst belebten Gassen sind koschere Lebensmittel, ein Grundnahrungsmittel, das seit jeher die religiöse und ernährungsspezifische Identität der jüdischen Gemeinschaft in Syrien prägt, nirgends zu finden.

Da die Zahl der Mitglieder der Gemeinde dramatisch geschrumpft ist, ist das Ritual der Essenszubereitung zu einer mündlichen Überlieferung geworden, dessen letzte Hüter darum kämpfen, es zu bewahren.

In einem ausführlichen Interview, das Euronews mit dem Vorsitzenden der jüdischen Mossawiya Gemeinde in Syrien führte, enthüllte Bakhour Shamantoub die Geheimnisse dieser Abwesenheit und die genauen Bedingungen und erklärte, dass die Verfügbarkeit von koscheren Lebensmitteln derzeit von rein individuellen Bemühungen abhängt.

Das jüdische Viertel von Damaskus يورونيوز - وسام الجردي

Bedingungen für die Schlachtung

Shmentoub erklärte Euronews, dass das Wort "koscher" die ausschließliche Schlachtung von Schafen, Kühen und Hühnern unter bestimmten Bedingungen bedeutet. Er betonte, dass die erste und grundlegende Bedingung darin bestehe, dass der Schlachter "ausschließlich jüdisch" sein und über eine Zertifizierung verfügen muss, und stellte klar: "Nicht jeder Jude kann schlachten, er muss ein Zertifikat haben."

Er wies kategorisch alle Gerüchte zurück, dass Muslime derzeit oder früher in das Verfahren zur Sicherstellung des Koscher-Status involviert sind, und sagte: "In der Vergangenheit gab es einen Juden, der mit einem muslimischen Metzger im Viertel Qassa'a in Damaskus zusammenarbeitete, aber der Jude reiste und der Muslim blieb, um zu schlachten; egal wie korrekt der Muslim das Tier geschlachtet hat, es gilt nicht als koscher, denn die Bedingung ist, dass der Schlachter Jude sein muss."

Shamantoub verriet Euronews das Geheimnis des verwendeten Messers und sagte, dass es "ausschließlich aus reinen Diamanten und nicht aus gewöhnlichen Diamanten bestehen muss, damit die Schlachtung sehr schnell durchgeführt werden kann und das Tier keine Schmerzen verspürt".

Die Bedingungen enden nicht mit der Schlachtung, sondern umfassen auch eine gründliche Kontrolle nach der Schlachtung. Shamantoub fügte hinzu: "Nach der Schlachtung untersucht der Schlachter das Innere des Tieres. Wenn es eine Krankheit aufweist, darf es nicht gegessen werden." Er erläuterte auch die Methode der Inspektion und sagte: "Sie pusten es auf eine besondere Weise an, um zu wissen, ob es krank ist oder nicht. Wenn es krank ist, kann sein Fleisch nicht gegessen werden."

Das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Syrien betonte eine weitere Bedingung in Bezug auf die Unversehrtheit des Tieres vor der Schlachtung: "Wenn es mit einem gebrochenen Bein läuft, wie zum Beispiel ein Schaf, das aus dem Auto gestiegen ist und sich das Bein gebrochen hat, essen wir es nicht."

Das jüdische Viertel in Damaskus يورونيوز - وسام الجردي

"Bald wird ein jüdischer Schlachter nach Damaskus kommen, der nach jüdischer Art schlachtet, und wir werden das Fleisch in den Kühlschrank legen", so der Leiter der jüdischen Gemeinde in Syrien

Neuer Schlachthofbetreiber

Im Hinblick auf die aktuellen Fleischquellen erklärte Shamantoub Euronews die Veränderungen im Lieferprozess: "Vor dem Sturz des Regimes brachten Juden regelmäßig koscheres Fleisch aus der Türkei, aber jetzt ist es nicht mehr verfügbar", sagte er.

Er verriet die derzeitige alternative Quelle und sagte: "Manchmal bringe ich das Fleisch aus der Türkei mit, und manchmal schicken mir meine Brüder Fleisch aus Amerika."

Er wies auch darauf hin, dass Juden, die Syrien besuchen, Fleisch aus dem Ausland mitbringen, das dort in Kühlschränken bis zur Verwendung gelagert wird.

In einer wichtigen Nachricht für die nahe Zukunft erzählte Shamantoub Euronews von einem Plan zur Wiederbelebung des lokalen Schlachtens und sagte: "Wir werden wieder einen jüdischen Schlachter nach Damaskus holen, der auf jüdische Art und Weise schlachtet, und wir werden das Fleisch in den Kühlschrank legen."

Die Erfahrung des Semiramis-Hotels und die neuen Anforderungen an die Geräte

Shamantoub erzählte Euronews von den Erfahrungen des Semiramis-Hotels, das eine spezielle Abteilung für jüdisches Essen eingerichtet hat, und erklärte, wie das funktioniert: "Sie bringen das Fleisch von außerhalb Syriens, aber die Zubereitung erfolgt im Hotel."

Er wies Voraussetzungen der Küche für die Zubereitung hin und sagte: "Das Geschirr, die Töpfe, die Pfannen, alles muss zu 100 Prozent neu sein", sagte er und betonte, dass es nicht erlaubt ist, Utensilien zu verwenden, die bereits bei der Zubereitung nicht-koscherer Speisen benutzt wurden.

Warum eröffnen Sie keine jüdischen Restaurants?

Als Antwort auf die Idee, spezialisierte koschere Restaurants in Damaskus zu eröffnen, sagte Shamantoub Euronews, dass er klare Vorbehalte hat, die auf der Realität der Zahlen und des Tourismus basieren. Er sagte unverblümt: "Ich bin nicht dafür, dass sie ganze Restaurants für die jüdische Küche eröffnen, denn Juden gibt es sehr wenige. Zufällig könnten 15 oder 20 Leute kommen, einen Monat bleiben und dann weiterreisen. Es gibt nicht genug Juden, um Restaurants zu eröffnen."

Er fügte hinzu, die Lösung liege in der Zukunft des Tourismus: "Wenn es mehr Touristen gibt und Juden aus der ganzen Welt kommen und gehen, könnte es einen Schlachthof und einen Schlachter geben und alles könnte reguliert werden."

Bis dahin gibt es laut Shamantoub noch eine Alternative: "Wenn es kein koscheres Essen gibt, können sie Sardinen oder Fisch essen. Fisch ist koscher und muss nicht geschlachtet werden, aber die Schlachtung von Kalb, Schaf und Huhn muss von einem jüdischen Schlachter durchgeführt werden."

Bakhour räumte ein, dass er, wenn kein koscheres Essen verfügbar ist und er gezwungen ist, in öffentlichen Restaurants zu essen, persönlich "Moussaka oder Ful" isst, weil dies vegetarische Lebensmittel sind, die nicht geschlachtet werden müssen. Moussaka ist ein Ofengericht unter anderem aus Aubergine. Ful ist ein Gericht aus gekochten Favabohnen.

Bakhour Chamantoub, Vorsitzender der Mosaischen Gemeinde in Syrien, vor der geschlossenen Franj-Synagoge im jüdischen Viertel von Alt-Damaskus يورونيوز- وسام الجردي

Gemischte Meinungen von Restaurantbesitzern: Sicherheit und wirtschaftliche Bedenken

In einem Interview mit Euronews teilten Restaurantbesitzer in der Altstadt von Damaskus ihre Ansichten über die Idee spezialisierter jüdischer Restaurants mit. Ihre Ansichten schwankten zwischen Ablehnung und Vorbehalt.

Einige sahen in der Idee eine Art "Rassismus", da Restaurants Orte für alle und nicht für eine bestimmte Gruppe seien und es am besten sei, alle Arten von Speisen anzubieten.

Aus wirtschaftlicher Sicht betonten sie, dass die Eröffnung einer speziellen koscheren Abteilung aufgrund der geringen Anzahl von Juden und des derzeitigen Mangels an Touristen dieser Religion nicht machbar sei, und wiesen darauf hin, dass die erforderliche Ausstattung wie etwa Schlachthöfe, Fachpersonal, ein spezieller Koch, spezielle Sterilisationsgeräte hohe Kosten verursache und in keinem Verhältnis zum Umfang der Nachfrage stehe.

Einige Restaurantbesitzer erklärten im Gespräch mit Euronews, dass "die Sicherheitslage es uns nicht erlaubt, eine solche Tür zu öffnen" und warnten, dass es "Fanatiker gibt, die uns schaden könnten, wenn ein solches Restaurant eröffnet wird".

Sie verwiesen auf einen kürzlichen Vorfall, als das Semiramis Hotel die Eröffnung eines jüdischen Restaurants ankündigte und mit Kommentaren und Drohungen überschwemmt wurde.

Andere sahen die Idee positiv und förderten die Rückkehr jüdischer Touristen aus der ganzen Welt, betonten jedoch, dass die Umsetzung vor Ort aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Faktoren sehr schwierig sei und dass das Ministerium Gesetze und Sonderpreise zur Deckung der hohen Produktions- und Kochkosten erlassen müsse.